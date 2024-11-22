"Додатковий шанс прискорити мирний процес": Сибіга про перемогу Трампа

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції з очільником МЗС Чехії Яном Ліпавським.

"Перемогу президента Трампа ми розцінюємо як додатковий шанс прискорити мирний процес з підходом "мир через силу", - заявив Сибіга.

Він додав, що згідно з такою філософією Київ сподівається вибудувати відносини із новою адміністрацією американського президента.

Також глава українського дипломатичного відомства наголосив, що держава має двопартійну підтримку США та підтримку народу Америки.