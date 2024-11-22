"Додатковий шанс прискорити мирний процес": Сибіга про перемогу Трампа
Україна розцінює перемогу Дональда Трампа на президентських виборах США як додатковий шанс прискорити мирний процес шляхом "мир через силу"
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції з очільником МЗС Чехії Яном Ліпавським.
"Перемогу президента Трампа ми розцінюємо як додатковий шанс прискорити мирний процес з підходом "мир через силу", - заявив Сибіга.
Він додав, що згідно з такою філософією Київ сподівається вибудувати відносини із новою адміністрацією американського президента.
Також глава українського дипломатичного відомства наголосив, що держава має двопартійну підтримку США та підтримку народу Америки.
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