Навколо Великої Новосілки на півдні Донеччини вкрай складно, ситуація продовжує погіршуватися, - DeepState

Про це DeepState пише у telegram.

"Ситуація навколо Великої Новосілки вкрай складна і продовжує погіршуватися. Противник активно взявся за місто, яке є останнім в південній частині Донбасу, проводячи механізовані штурми з різноманітною технікою та великою кількістю піхоти. Вчора ми описували невелику частину того, що там відбувається", - йдеться у повідомленні.

За інформацією аналітиків, російські терористи здійснюють тиск одразу в кількох місцях: відтинок Новодарівка - Рівнопіль - Макарівка, а також Новодонецьке - Золота Нива - Роздольне.

Біля Макарівки росіяни зазнають постійних невдач. Тут Сили оборони зуміли стабілізувати ситуацію і активно знищують російську піхоту.

"По відтинку Новодонецьке - Золота Нива - Роздольне ситуація більш складна. Постійні накати ворога, який націлився прорвати оборону, цілодобово відбивають українські військові. Один з таких можна побачити на відео вище. Більш критична ситуація складається навколо Роздольного. Ворог діє розумно, полюючи в першу чергу на логістику. Битва триває..." - пише DeepState.