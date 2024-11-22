Росіяни мають значне просування на відтинку Кліщіївка - Андріївка, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Ситуація в районі населених пунктів Кліщіївка - Андріївка залишається досить складною. Кацапи мають значні просування по даному відтинку, а окремі групи піхоти просочуються по посадках в глибину території", - йдеться у повідомленні.

Лінія бойового зіткнення проходить фактично по каналу Сіверський Донець - Донбас. Проте більшість територій поки в сірій зоні й перебуває на уточненні, як пояснили OSINT-фахівці.

DS також прикріпив ролик від бійців 93 бригади, які показали, як працюють артилерією по росіянах у посадках на захід від Андріївки.