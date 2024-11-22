Росіяни мають значне просування на відтинку Кліщіївка - Андріївка, - DeepState
У пʼятницю, 22 листопада, стало відомо, що російські терористи мають просування на відтинку Кліщіївка - Андріївка Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ситуація в районі населених пунктів Кліщіївка - Андріївка залишається досить складною. Кацапи мають значні просування по даному відтинку, а окремі групи піхоти просочуються по посадках в глибину території", - йдеться у повідомленні.
Лінія бойового зіткнення проходить фактично по каналу Сіверський Донець - Донбас. Проте більшість територій поки в сірій зоні й перебуває на уточненні, як пояснили OSINT-фахівці.
DS також прикріпив ролик від бійців 93 бригади, які показали, як працюють артилерією по росіянах у посадках на захід від Андріївки.
- Стратегічним завданням росіян на осінньо-зимовий період є вихід на кордони Донецької та Луганської областей.
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