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Вихід на кордони Донеччини й Луганщини: в ГУР назвали завдання армії РФ на осінньо-зимовий період

Дар'я Куркіна
22 листопада, 2024 п'ятниця
17:13
Війна з Росією Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України

Стратегічним завданням росіян на осінньо-зимовий період є вихід на кордони Донецької та Луганської областей

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Про це повідомив заступник очільника ГУР МОУ Вадим Скібіцький на експертній дискусії "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни", передає Укрінформ.

Скібіцький наголосив, що стратегічне завдання окупанта не змінилося.

"Узимку буде три роки (так званої) СВО. Завдання СВО було яке? "Звільнення" Донецької і Луганської областей. Так, коригуються плани, але ця мета нікуди не поділася. А стратегічна мета - повний контроль території України", - додав він.

За словами представника розвідки, армія РФ намагається підтримувати темпи наступу завдяки перекиданню оперативних резервів.

"Вони (ЗС РФ - ред.) можуть робити перегрупування з одного району бойових дій на інший. Раз - і перекинули у Курську область, зараз інші переміщення йдуть, і це впливає. Вони підтягують оперативні резерви, які можуть використовувати на будь-якому напрямку. Їхнє завдання зараз - підтримувати темп наступу", - пояснив Скібіцький.

Також заступник начальника ГУР акцентував, що росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять призов. Там чоловіки можуть бути мобілізовані до армії ворога, що порушує міжнародні конвенції.

  • У четвер, 21 листопада, російські терористи змогли захопити населений пункт Дальнє на Донеччині.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
Донеччина
ГУР
Військові новини
Міністр оборони України
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