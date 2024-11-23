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На фронті з початку доби відбулося 125 боєзіткнень: росіяни завдали 110 обстрілів по Курщині

Юлія Лаврук
23 листопада, 2024 субота
17:03
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 23 листопада на фронті зафіксували 125 бойових зіткнень. Окупанти найактивніші на Покровському та Курахівському напрямках

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Росіяни продовжують застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Хрінівка, Біловоди, Олександрія, Журавка та Ободи.  

Крім того, за інформацією Генштабу, росіяни здійснили 110 обстрілів по території Курської області РФ, зокрема, 9 з реактивних систем залпового вогню.  

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Українські війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська, ще два боєзіткнення в районі Тихого досі тривають.  

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів поблизу Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки та Зеленого Гаю. Ще одне боєзіткнення триває дотепер. Ворог завдав авіаудару в районі Лозової.  

На Лиманському напрямку ворог сім разів безрезультатно атакував у районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки та Тернів.  

На Сіверському напрямку в районі Білогорівки за підтримки авіації українські захисники відбили один ворожий штурм.

На Краматорському напрямку противник сьогодні один раз без успіху штурмував позиції українських захисників у районі Ступочок. Також росіяни завдали авіаудару некерованими авіаційними ракетами в районі Часового Яру.  

На Торецькому напрямку ворог двічі безрезультатно атакував позиції Сил оборони у районах Торецька, водночас завдав авіаційних ударів КАБами в районах населених пунктів Торецьк, Неліпівка, Катеринівка, Іванопілля та Зоря, загалом скинувши десять бомб.  

На Покровському напрямку в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка від початку доби ворог атакував вже 28 разів, 23 атаки відбито. Також противник здійснив бомбардування населених пунктів Яблунівка, Зоря, Олександропіль, Гродівка, Миролюбівка та Єлизаветівка, загалом скинув 16 КАБів.

На Курахівському напрямку триває п'ять боєзіткнень в районах Берестків, Дальнього та Романівки. Сімнадцять ворожих штурмів українські захисники вже відбили в районах населених пунктів Сонцівка, Зоря, Новодмитрівка, Курахове, Катеринівка та Антонівка.  

На Времівському напрямку триває сім штурмів противника поблизу Великої Новосілки та Новодарівки, 18 атак противника в районі Трудового, Сухих Ялів та Рівнопілля вже відбито.  

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив.  

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника. 

  • Протягом доби 22 листопада російська окупаційна армія втратила в Україні 1420 військових, 36 бойових броньованих машин, 20 танків і 24 артилерійські системи.
Теги:
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військові
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