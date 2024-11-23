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Російська армія за добу війни в Україні втратила 1420 військових, 24 артсистеми й 20 танків
Протягом доби 22 листопада російська окупаційна армія втратила в Україні 1420 військових, 36 бойових броньованих машин, 20 танків і 24 артилерійські системи
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 729720 (+1420) осіб,
- танків ‒ 9419 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19192 (+36) од,
- артилерійських систем – 20760 (+24) од,
- РСЗВ – 1254 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19365 (+105),
- крилаті ракети ‒ 2764 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29850 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 3678 (+3).
Дані уточнюються.
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