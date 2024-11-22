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УПЛ: розклад матчів і трансляцій 14-го туру

Влад Дідусь
22 листопада, 2024 п'ятниця
05:55
Новини Карпати, УПЛ

У пʼятницю, 22 листопада, стартує 14-й тур чемпіонату України з футболу

Зміст

Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.

Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV. 

Українська Премʼєр-ліга 

14-й тур

Пʼятниця, 22 листопада

18:00 "Карпати" - "Колос"

Субота, 23 листопада

13:00 "Ворскла" - "ЛНЗ Черкаси"

15:30 "Динамо" - "Чорноморець"

18:00 "Шахтар" - "Інгулець"

Неділя, 24 листопада

13:00 "Оболонь" - "Кривбас"

15:30 "Верес" - "Олександрія"

18:00 "Рух" - "Лівий Берег"

Понеділок, 25 листопада

18:00 "Полісся" - "Зоря"

 

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