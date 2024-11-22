УПЛ: розклад матчів і трансляцій 14-го туру
У пʼятницю, 22 листопада, стартує 14-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.
Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV.
Українська Премʼєр-ліга
14-й тур
Пʼятниця, 22 листопада
18:00 "Карпати" - "Колос"
Субота, 23 листопада
13:00 "Ворскла" - "ЛНЗ Черкаси"
15:30 "Динамо" - "Чорноморець"
18:00 "Шахтар" - "Інгулець"
Неділя, 24 листопада
13:00 "Оболонь" - "Кривбас"
15:30 "Верес" - "Олександрія"
18:00 "Рух" - "Лівий Берег"
Понеділок, 25 листопада
18:00 "Полісся" - "Зоря"
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