"Пояси знову будуть моїми": Фʼюрі зробив амбітну заяву перед боєм з Усиком

Слова британського боксера цитує "Трибуна".

За словами Тайсона Фʼюрі, він перебуває у хорошій формі та налаштований перемагати.

"4 тижні до найбільшого бою року, найбільшого бою в боксі – між мною і Усиком. Я йду, я у формі, готуйтесь. Не можу дочекатися 21 грудня, пояси знову будуть моїми", - йдеться у заяві британського боксера.

Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Перший поєдинок Усика проти Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.