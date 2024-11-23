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Головна Війна з Росією Є нюанс, через який республіканці жодним чином не припинять підтримку України, - російський опозиційний експерт Морозов
Ексклюзив

Є нюанс, через який республіканці жодним чином не припинять підтримку України, - російський опозиційний експерт Морозов

Ірена Моляр
23 листопада, 2024 субота
22:02
Війна з Росією Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Олександр Морозов, відомий публіцист, політичний аналітик, який перебуває у Празі, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку, що США у 2025 році залишать фінансування України, але є питання - наскільки активно вони братимуть участь у знекровленні Кремля

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Але в чому  є нюанс, через який республіканці ніяким чином не вийдуть з підтримки України? Він полягає в наступному – Путін будує альянс з КНДР та Іраном, демонструє це чітко і з викликом для США так, як це він робить зараз з балістичною ракетою та й зі всім своїм ядерним шантажем. І треба сказати, що цей альянс для республіканців є болючим, тому що тут Іран - перспектива того, з чим республіканці завжди жорстко боролися. Це така тіньова система, що направлена прямо проти США. Путін будує альянс, який буде читатися республіканцями як прямо антиамериканський, тобто скерований на те, щоб дестабілізувати й саму Америку, і створювати для неї проблеми. Простіше кажучи, у тому вигляді в якому Кремль зараз веде українську війну, вона має цю проєкцію", - зазначив Олександр Морозов.

За його словами, якби питання стояло тільки про Україну, то тоді реакція адміністрації Трампа була б іншою. Але для них цей пункт виявиться дуже важливим.

"Другий момент – якщо після першої розмови з Путіним Трамп і його радники скажуть, що не має сценарію, то він і республіканці залишать фінансування Україні. Це фінансування буде, але вони відсунуться у політичному сенсі. Слід зазначити, якщо це фінансування збережеться, то відсутність активності США на цьому напрямку буде позначатися негативно. Мій прогноз – фінансування України збережеться, республіканці не відмовляться від нього у 2025 році, але при тому, наскільки активно вони братимуть участь у знекровленні Кремля, тут є важливий момент – або адміністрація США приймає для себе активний план проти Кремля, або дистанціюється", - прокоментував політичний аналітик.

За його словами, в історичному минулому були епізоди, коли активні рішення, як у Рональда Рейгана, призводили до великих історичних наслідків. Коли стратегічний план був скерований не на те, щоб просто оборонятися та стримувати, а щоб завдати останній рішучий економічний та політичний удар по Радянському Союзу. Це виявилося дієвим.

"І тут питання тільки в цьому – яку стратегію обере Трамп, такого ескапізму (англ. escape — втеча) з Центральної та Східної Європи або ж все-таки жорсткої політики стосовно саме до Путіна та його присутності на світовій арені", - резюмував Морозов.

 

 

  • 20 листопада Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги, вартість якого оцінюють у $275 млн.
  • 23 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна має всі шанси закінчити війну наступного року, і висловив сподівання на нові ініціативи з боку новообраного президента США Дональда Трампа.

 

Теги:
Відео
Новини
Україна
Росія
КНДР
Володимир Путін
Європа
Іран
Дональд Трамп
республіканці
США
допомога США Україні
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