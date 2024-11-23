Є нюанс, через який республіканці жодним чином не припинять підтримку України, - російський опозиційний експерт Морозов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Але в чому є нюанс, через який республіканці ніяким чином не вийдуть з підтримки України? Він полягає в наступному – Путін будує альянс з КНДР та Іраном, демонструє це чітко і з викликом для США так, як це він робить зараз з балістичною ракетою та й зі всім своїм ядерним шантажем. І треба сказати, що цей альянс для республіканців є болючим, тому що тут Іран - перспектива того, з чим республіканці завжди жорстко боролися. Це така тіньова система, що направлена прямо проти США. Путін будує альянс, який буде читатися республіканцями як прямо антиамериканський, тобто скерований на те, щоб дестабілізувати й саму Америку, і створювати для неї проблеми. Простіше кажучи, у тому вигляді в якому Кремль зараз веде українську війну, вона має цю проєкцію", - зазначив Олександр Морозов.

За його словами, якби питання стояло тільки про Україну, то тоді реакція адміністрації Трампа була б іншою. Але для них цей пункт виявиться дуже важливим.

"Другий момент – якщо після першої розмови з Путіним Трамп і його радники скажуть, що не має сценарію, то він і республіканці залишать фінансування Україні. Це фінансування буде, але вони відсунуться у політичному сенсі. Слід зазначити, якщо це фінансування збережеться, то відсутність активності США на цьому напрямку буде позначатися негативно. Мій прогноз – фінансування України збережеться, республіканці не відмовляться від нього у 2025 році, але при тому, наскільки активно вони братимуть участь у знекровленні Кремля, тут є важливий момент – або адміністрація США приймає для себе активний план проти Кремля, або дистанціюється", - прокоментував політичний аналітик.

За його словами, в історичному минулому були епізоди, коли активні рішення, як у Рональда Рейгана, призводили до великих історичних наслідків. Коли стратегічний план був скерований не на те, щоб просто оборонятися та стримувати, а щоб завдати останній рішучий економічний та політичний удар по Радянському Союзу. Це виявилося дієвим.

"І тут питання тільки в цьому – яку стратегію обере Трамп, такого ескапізму (англ. escape — втеча) з Центральної та Східної Європи або ж все-таки жорсткої політики стосовно саме до Путіна та його присутності на світовій арені", - резюмував Морозов.