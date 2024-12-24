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Нардеп Гончаренко: "У нас є серйозний шанс завершити бойові дії у 2025 році"

Марина Клюєва
24 грудня, 2024 вiвторок
22:08
Війна з Росією ЗСУ

Народний депутат України Олексій Гончаренко вважає, що нині з’явилося певне вікно можливостей для завершення бойових дій

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я з будь-якими прогнозами буду дуже обережний, вважаю, що у нас є серйозний шанс завершити бойові дії у 2025 році. Вважаю, що, якщо це станеться, то це має статися протягом першого півріччя, тобто в перші місяці урядування Дональда Трампа в Сполучених Штатах. Тому що далі, я думаю, що з’явиться багато питань, в тому числі внутрішні. І Трампу, і його адміністрації може стати не до України і не до цієї війни", - сказав він. 

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Олексій Гончаренко вважає, що завершення бойових дій має високу вірогідність у перші пів року 2025 року.

"Тому мій прогноз, що є висока вірогідність завершення бойових дій в першому півріччі 25-го року. Якщо цього не станеться, то тоді цілком війна може затягнутися і в 26-ий рік. А взагалі давати якість прогнози дуже-дуже складно. Зараз, очевидно, з’явилося перне вікно можливостей для завершення бойових дій, чи вдасться, чи це вікно завершиться досягненням домовленостей, чи ця домовленість буде прийнятною для України, чи не дуже. Наскільки довго вона буде тривати ми не знаємо, все дуже зарано казати", - зазначив народний депутат.

  • 22 грудня повідомлялося, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що чекатиме на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним для врегулювання війни в Україні.
  • 22 грудня стало відомо, що Трамп звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом розглянути можливість проведення мирних переговорів з Росією та відмови від окупованих територій.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Олексій Гончаренко
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Світ про Україну
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