Нардеп Гончаренко: "У нас є серйозний шанс завершити бойові дії у 2025 році"

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я з будь-якими прогнозами буду дуже обережний, вважаю, що у нас є серйозний шанс завершити бойові дії у 2025 році. Вважаю, що, якщо це станеться, то це має статися протягом першого півріччя, тобто в перші місяці урядування Дональда Трампа в Сполучених Штатах. Тому що далі, я думаю, що з’явиться багато питань, в тому числі внутрішні. І Трампу, і його адміністрації може стати не до України і не до цієї війни", - сказав він.

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Олексій Гончаренко вважає, що завершення бойових дій має високу вірогідність у перші пів року 2025 року.

"Тому мій прогноз, що є висока вірогідність завершення бойових дій в першому півріччі 25-го року. Якщо цього не станеться, то тоді цілком війна може затягнутися і в 26-ий рік. А взагалі давати якість прогнози дуже-дуже складно. Зараз, очевидно, з’явилося перне вікно можливостей для завершення бойових дій, чи вдасться, чи це вікно завершиться досягненням домовленостей, чи ця домовленість буде прийнятною для України, чи не дуже. Наскільки довго вона буде тривати ми не знаємо, все дуже зарано казати", - зазначив народний депутат.