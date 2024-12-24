Війна може зайти на новий цикл, якщо не вдасться домовитися до кінця травня, - політолог Денисенко
Доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко вважає, що перемовини щодо війни в Україні мали б початися у лютому 2025 року
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо говорити про перспективи 2025 року, з моєї точки зору, знову ж таки - з моєї точки зору, в принципі переговорний процес теоретично мав би стартувати десь із лютого місяця. Ми бачимо наскільки неквапливо команда Трампа розпочинає цей процес, Келлог - представник Трампа по Україні - приїде до Києва лише на початку січня. І тут можна зрозуміти їх, тому що вони прекрасно бачать ту позицію, яку зайняв Володимир Путін. Путін протягом усього минулого тижня кілька разів фактично прямим текстом сказав, що він виходить із переговорного процесу, він не збирається розпочинати переговори", - розповів він.
На думку Вадима Денисенка, якщо перемовини не відбудуться до кінця травня чи початку червня, може початися новий цикл війни, який триватиме близько року.
"Тому в принципі протягом наступних місяця-півтора уявити собі реальний початок переговорів достатньо складно. Я думаю, що десь не раніше лютого, теоретично, знову ж таки стартуватиме переговорний процес. І, власне кажучи, якщо він не завершиться позитивно до травня місяця: до кінця травня, до початку літа. З великою долею ймовірності ми можемо говорити про те, що війна може зайти на ще один цикл. В цьому випадку ми можемо оперувати цифрами не більше ніж 12 місяців", - вважає політолог
- 22 грудня повідомлялося, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що чекатиме на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним для врегулювання війни в Україні.
- 22 грудня стало відомо, що Трамп звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом розглянути можливість проведення мирних переговорів з Росією та відмови від окупованих територій.
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