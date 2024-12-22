Трамп вже чекає на зустріч з Путіним
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що чекатиме на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним для врегулювання війни в Україні
Про це він заявив на конференції в Аризоні, яку транслювала RSBN.
"Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож ми будемо чекати цього, ми повинні покласти край цій війні", - сказав Трамп.
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- Видання El Pais повідомило, що новообраний президент США Дональд Трамп звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом розглянути можливість проведення мирних переговорів з Росією та відмови від окупованих територій.
- Раніше Дональд Трамп заявляв, що український президент Володимир Зеленський готовий до укладення миру, а диктатор Володимир Путін уже програв війну.
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