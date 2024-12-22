Трамп вже чекає на зустріч з Путіним

Про це він заявив на конференції в Аризоні, яку транслювала RSBN.

"Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож ми будемо чекати цього, ми повинні покласти край цій війні", - сказав Трамп.

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