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Трамп вже чекає на зустріч з Путіним

Катерина Ганжа
22 грудня, 2024 неділя
21:14
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що чекатиме на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним для врегулювання війни в Україні

Зміст

Про це він заявив на конференції в Аризоні, яку транслювала RSBN.

"Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож ми будемо чекати цього, ми повинні покласти край цій війні", - сказав Трамп.

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  • Видання El Pais повідомило, що новообраний президент США Дональд Трамп звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом розглянути можливість проведення мирних переговорів з Росією та відмови від окупованих територій.
  • Раніше Дональд Трамп заявляв, що український президент Володимир Зеленський готовий до укладення миру, а диктатор Володимир Путін уже програв війну. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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