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Реформа МСЕК: у МОЗ розповіли, хто зі статусом інвалідності має пройти повторний огляд і коли

Олена Будько
23 грудня, 2024 понедiлок
10:13
Суспільство МСЕК

Статус інвалідності за поточними документами, виданими МСЕК, а також усі права, пільги та відстрочки залишаються чинними до дати наступного оцінювання

Зміст

Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України.

Утім частині людей з інвалідністю доведеться пройти повторний огляд. 

Коли проходити повторний огляд, якщо його строк припадає на січень-червень 2025 року

Термін повторного огляду продовжено на 6 місяців від початку впровадження оцінювання з повсякденного функціонування, як і відповідні права, виплати та гарантії. Наприклад, якщо повторний огляд було визначено на 10 березня 2025 року, то строк для його проходження подовжено до 30 червня 2025-го. Щоб пройти повторний огляд, необхідно буде звернутися до профільного лікуючого лікаря, який сформує направлення на оцінювання. Його проводитимуть експертні команди вже за новими правилами. 

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Якщо з поважних причин не змогли раніше пройти повторний огляд протягом 2022-2024 року, керуючись відповідною нормою в законодавстві:

Повторний огляд та оцінювання потрібно буде пройти:

  • Чоловікам віком 25-60 років із 2-ю або 3-ю групою інвалідності – до 1 листопада 2025 року;
  • Всім іншим пацієнтам – до 1 квітня 2026 року.

Винятки – неможливість повторного огляду. Тобто якщо:

  • люди перебувають на територіях, де тривають бойові дії або на тимчасово окупованих територіях
  • пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось із парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання)
  • чинні військовослужбовці, працівники поліції та СБУ – для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 календарних днів з дати звільнення з військової служби.

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Що робити, якщо ваші документи вже у МСЕК, дата засідання якої була призначена на 2025 рік

У такому випадку справу передадуть у визначений заклад охорони здоровʼя, де працюватимуть експертні команди. Її розгляд відбудеться в той самий день, який був призначений до цього МСЕК. Вам обовʼязково мають повідомити нову адресу, де відбудеться оцінювання. 

Не потрібно проходити повторне оцінювання тим, у кого безстроковий статус інвалідності

Якщо у людини  безстроковий статус, тобто інвалідність встановлена пожиттєво, їй не потрібно проходити повторний огляд. Водночас зберігають чинність усі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки. Повторне оцінювання можливе виключно за вашим бажанням або за рішенням суду.

Чинність документів, у яких визначено потребу в постійному догляді для осіб з 1 або 2 групою інвалідності

Якщо була встановлена тимчасова інвалідність (із зазначення терміну повторного огляду) з повторним оглядом у 2025 році, то документи які раніше видала МСЕК, є чинними до проходження оцінювання. Вони можуть бути використані для поновлення документів щодо відстрочки в ТЦК та договорів про отримання відшкодування за надані послуги з догляду.

  • Верховна Рада України 19 грудня підтримала в цілому законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій
Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
Медицина
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