На заміну МСЕК: МОЗ визначило заклади, де працюватимуть експертні команди
В Україні визначили перелік лікарень, в яких працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи й визначення інвалідності
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.
До переліку, який визначили розпорядженнями керівників військових адміністрацій за погодженням з МОЗ, увійшли 286 закладів охорони здоров’я. Вони охоплюють усі регіони країни і, як запевнили в МОЗ, відповідають сучасним стандартам якості медичних послуг. На базі цих лікарень працюватимуть експертні команди, що проводитимуть фахове оцінювання повсякденного функціонування та визначатимуть інвалідність.
У міністерстві додали, що заклади відбирали, зокрема, за критерієм наближеності – щоб вони були якомога ближчими до людей в усіх регіонах. Для відбору склали чеклист забезпечення закладів, розрахунок потреб в експертних командах залежно від кількості справ МСЕК у черзі, вимоги до формування експертних команд і шаблони для їх формування.
Експертні команди працюватимуть у новій електронній системі. Доступ до неї матимуть усі лікарі. Вони створюватимуть у цій системі електронне скерування на оцінювання повсякденного функціонування для своїх пацієнтів. Систему вже почали тестувати з пілотними закладами, а з 1 січня вона має запрацювати в усіх лікарнях.
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"Електронна система, яку ми створюємо, допоможе позбутися зайвих паперів і гарантує прозорість та підзвітність у прийнятті рішень експертними командами. У ній буде фіксуватися кожна дія і кожен документ, щоб ніхто не міг заднім числом змінити діагноз чи рішення. Упродовж наступного року будемо розширювати можливості системи та інтегруємо її з ЕСОЗ, щоб іще полегшити роботу лікарям", – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
Більшість лікарень уже визначилися з першим переліком лікарів, які проводитимуть оцінювання. На сьогодні це понад 4300 лікарів, тоді як у МСЕК працювало майже 1300.
"Загалом зараз створено 1348 експертних команд. Найбільше – за профілем "загальнохірургічна", "загальна", "хірургічна" та "травматологічна". Серед інших профілів команд – кардіоневрологічна, офтальмологічна, онкологічна, фтизіатрична, гематологічна та психіатрична. Таким чином, оцінювати повсякденне функціонування людини зможуть фахівці з відповідною кваліфікацією", – додали в МОЗ.
Переліки лікарів і контактну електронну пошту медзаклади розміщують на своїх сайтах. Також на сайті МОЗ розміщено дашборд із командами закладів. Переліки оновлюватимуть.
Також МОЗ затвердило положення про Центр оцінювання функціонального стану особи, який має забезпечити експертну підтримку й перегляд обґрунтованості рішень, оскарження рішень пацієнтами. Керівник центру затвердив перелік лікарів, які братимуть участь у його роботі.
Протягом грудня справи, які мали бути розглянутими 2025-го або наприкінці цього року, передають від МСЕК до закладів з експертними командами. Заклади мають поділити справи за профілем (загальний, кардіоневрологічний, хірургічний, травматологічний, онкологічний, гематологічний, офтальмологічний, психіатричний, фтизіопульмонологічний) і розпочати внесення інформації про ці справи до електронної системи, щоб забезпечити повноцінне оцінювання з 1 січня 2025 року.
Що передувало
ДБР 4 жовтня викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, до якого можуть бути причетні інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівку в еквіваленті $6 млн. При цьому Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.
Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про пів сотні прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.
У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.
Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.
22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.
25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.
28 жовтня в уряді спростували чутки про те, що план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК вплине на виплати з інвалідності.
Наступного дня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 1 листопада розповів, що замість окремих 328 МСЕКів в Україні працюватимуть команди практикуючих лікарів, склад яких формуватиме система за випадковим принципом
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