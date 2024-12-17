На заміну МСЕК: МОЗ визначило заклади, де працюватимуть експертні команди

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

До переліку, який визначили розпорядженнями керівників військових адміністрацій за погодженням з МОЗ, увійшли 286 закладів охорони здоров’я. Вони охоплюють усі регіони країни і, як запевнили в МОЗ, відповідають сучасним стандартам якості медичних послуг. На базі цих лікарень працюватимуть експертні команди, що проводитимуть фахове оцінювання повсякденного функціонування та визначатимуть інвалідність.

У міністерстві додали, що заклади відбирали, зокрема, за критерієм наближеності – щоб вони були якомога ближчими до людей в усіх регіонах. Для відбору склали чеклист забезпечення закладів, розрахунок потреб в експертних командах залежно від кількості справ МСЕК у черзі, вимоги до формування експертних команд і шаблони для їх формування.

Експертні команди працюватимуть у новій електронній системі. Доступ до неї матимуть усі лікарі. Вони створюватимуть у цій системі електронне скерування на оцінювання повсякденного функціонування для своїх пацієнтів. Систему вже почали тестувати з пілотними закладами, а з 1 січня вона має запрацювати в усіх лікарнях.

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"Електронна система, яку ми створюємо, допоможе позбутися зайвих паперів і гарантує прозорість та підзвітність у прийнятті рішень експертними командами. У ній буде фіксуватися кожна дія і кожен документ, щоб ніхто не міг заднім числом змінити діагноз чи рішення. Упродовж наступного року будемо розширювати можливості системи та інтегруємо її з ЕСОЗ, щоб іще полегшити роботу лікарям", – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Більшість лікарень уже визначилися з першим переліком лікарів, які проводитимуть оцінювання. На сьогодні це понад 4300 лікарів, тоді як у МСЕК працювало майже 1300.

"Загалом зараз створено 1348 експертних команд. Найбільше – за профілем "загальнохірургічна", "загальна", "хірургічна" та "травматологічна". Серед інших профілів команд – кардіоневрологічна, офтальмологічна, онкологічна, фтизіатрична, гематологічна та психіатрична. Таким чином, оцінювати повсякденне функціонування людини зможуть фахівці з відповідною кваліфікацією", – додали в МОЗ.

Переліки лікарів і контактну електронну пошту медзаклади розміщують на своїх сайтах. Також на сайті МОЗ розміщено дашборд із командами закладів. Переліки оновлюватимуть.​

Також МОЗ затвердило положення про Центр оцінювання функціонального стану особи, який має забезпечити експертну підтримку й перегляд обґрунтованості рішень, оскарження рішень пацієнтами. Керівник центру затвердив перелік лікарів, які братимуть участь у його роботі.

Протягом грудня справи, які мали бути розглянутими 2025-го або наприкінці цього року, передають від МСЕК до закладів з експертними командами. Заклади мають поділити справи за профілем (загальний, кардіоневрологічний, хірургічний, травматологічний, онкологічний, гематологічний, офтальмологічний, психіатричний, фтизіопульмонологічний) і розпочати внесення інформації про ці справи до електронної системи, щоб забезпечити повноцінне оцінювання з 1 січня 2025 року​​.

Що передувало

ДБР 4 жовтня викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, до якого можуть бути причетні інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівку в еквіваленті $6 млн. При цьому Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про пів сотні прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.

28 жовтня в уряді спростували чутки про те, що план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК вплине на виплати з інвалідності.

Наступного дня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 1 листопада розповів, що замість окремих 328 МСЕКів в Україні працюватимуть команди практикуючих лікарів, склад яких формуватиме система за випадковим принципом