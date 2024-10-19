У Харківській та Сумській областях вся прокурорська верхівка отримує пенсії "інвалідів", - Шабунін

Про це у суботу, 19 жовтня 2024 року, у себе в ТГ-каналі заявив керівник ЦПД Віталій Шабунін.

"Ми копнули ще глибше і проаналізували заступників керівників обласних прокуратур. В підсумку знайшли ще 25 прокурорів, які отримують пенсії. Зокрема, у Харківській та Сумській областях вся прокурорська верхівка отримує пенсії. Так як середній вік цих діячів складає 45 років, то скоріш за все це виплати саме за (фейкову?) інвалідність, а не вислугу років", - зазначив антикорупціонер.

Також Шабунін посилається на дані розслідувача з Дніпра Дениса Селіна, який стверджує, що окрім як на Хмельниччині, "14 керівників обласних прокуратур отримують пенсії або по вислузі років, або по інвалідності". Зокрема, як стверджує Селін, очільник прокуратури Дніпропетровщини Сергій Біжко (1976 року народження) та його заступник Прихожанов Валерій (1974 року народження) й Савенко Михайло (1984 року народження) вже 2-3 роки (тобто в середньому від початку повномасштабного вторгнення) отримують пенсії не за віком.

За словами голови "Центру протидії корупції", лише ці чотири десятки керівників прокуратур "за минулий рік отримали понад 11 млн грн пенсій".

"І це тільки верхівка айсбергу. Бо є ціла купа керівників різноманітних департаментів та відділів. А ще є судді, поліція, ДБР, серед яких теж поширене це явище. Тому не дивно, що керівники МСЕКів стали доларовими мільйонерами. Бо багато з тих, хто мав би контролювати їхню діяльність, самі скористались послугами МСЕК", - підсумував Шабунін.

50 прокурорів-"інвалідів" з Хмельницької області

Після того як Державне бюро розслідувань викрило й затримало керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу, що "заробляла" мільйони на ухилянтах, до правоохоронців потрапили вилучені під час обшуків списки її клієнтів.

До речі, син Тетяни Крупи Олександр Крупа очолював Головне управліня Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотню прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.