Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Таємна любов до корупції
OPINION

Таємна любов до корупції

Костянтин Корсун
15 жовтня, 2024 вiвторок
18:07
Погляд

У мене складається враження, що українське суспільство насправді таємно любить корупцію, хоча на словах її начебто засуджує*

Зміст

Ось дивіться: зовсім недавно (місяць тому) був скандал із фоточками на конференції полу-кібер-хенерала СБУ, який мав купу квартир на мільйони доларів та переслідував журналістів, які про це написали. Голова СБУ джентльмена з посади звільнив і начебто "відправив на фронт", аж ось він фотається у Києві на конференції разом із заступником Головкома ЗСУ та відомими волонтерами.

Тепер нова історія: відома міжбанківська асоціація запрошує на свою кіберконференцію персонажа, якому НАБУ оголосило підозру у корупції. І запрошує не просто як почесного гостя, а на роль "модератора панельної дискусії". Зазвичай на таку роль запрошують найбільш шанованих та авторитетних фахівців галузі.

І саме таким українські банкіри вважають чувака, який десятиліттями смоктав бюджетні кошти, але підозру йому оголосили лише у листопаді 2023-го. Він одразу вийшов під заставу у 10 мільйонів грн і тепер гордо ходить по конференціях та тикає дулі антикорупціонерам.

Читайте також: Як із певних літер скласти слово "перемога"

До речі, у мене питання до учасників цієї "панельної дискусії": невже нікому з них не було соромно? Ні в кого не виникло питання "А що цей корумпований чорт тут робить і якого біса модерує нашу дискусію?" Ладно якась молодь, вони можуть не знати хто це такий, але ж там і поважні дорослі були. Які точно знали хто перед ними. Але засунули свої язики кудись углиб.

Я так розумію, це наразі така загальна стратегія відбілювання корупціонерів: ти крадеш гроші, тебе ловлять, ти виходиш під заставу, платиш суддям та адвокатам, а паралельно відбілюєш репутацію на публічних заходах.

Типу, "ось дивіться, чхати я хотів на ваші НАБУ та САПи, на боротьбу з корупцією, мав я вас всіх на увазі, нічого не доведете, я ще й посаду собі поверну".

А суспільство та бізнес на це або не реагує — або навіть толерує.

Товариство, якщо ми дійсно хочемо перемогти корупцію, то почати боротьбу з нею потрібно у себе в голові та у своїй душі.

Навколо корупціонерів повинна бути атмосфера тотальної відрази, причому без строку давності, як до педофілів. Щоб поява корупціонера у пристойному товаристві викликала таку ж реакцію, як на чхаючого-кашлюючого у розпал ковід-карантину: триматися подалі.

Тому що саме ставлення навколишніх значно більше впливає на потенційного корупціонера і сильніше його карає. Саме цього він мусить боятися, а не продажної системи кривосуддя. Корупціонер мусить до кінця життя боятися, що ніхто йому не подасть руки й не сяде ***** з ним на одному гектарі.

Інакше корупцію нам не перемогти.

Читайте також: Чинуші-корупціонери повинні сидіти

А поки що усі вони спокійні, розслаблені, не бояться з’являтися на публіці.

Впевнені, що з судами вони порішають і в тюрму за корупцію не сядуть. Нікого ж з ТОПів не саджають — і мене не посадять, просто поділюся часткою награбованого, ділов-то, все як завжди.

До речі, знаєте, як корупціонери називають критиків корупції? "Консерви". Типу, той, хто критикує корупцію у владі — таємно працює на Росію і є законспірованою агентурою, "консервою", "агентом кремля". "Розхитують човна", кляті зрадники.

А як їм ще виправдовувати себе, коханих? Ніхто ж не скаже сам собі "Так, я корупціонер і це мій свідомий вибір". Кожен придумує собі якусь внутрішню відмазку: "не я такий, життя таке", "в цій системі неможливо не красти, я просто жертва системи", "ну, я ж кілька копійок з вкраденого передам на ЗСУ", "офіційна зарплата за тяжку працю на державній посаді — не достатня, то я сам собі візьму гідну компенсацію" та подібне.

А теорія про "консерви" - вона дуже зручна, корупціонери прямо масово у неї вірять. Ну так вже влаштована людська психіка — ніхто не може вважати себе поганою людиною, з цим усвідомленням тяжко жити. А от призначити у своїй голові винним когось іншого та повірити у це — цілком робочий механізм. І спиться нормально, і душа не болить, і настрій бадьорий. І тому з чистою совістю можна піти умнічати на конференцію.

От тільки у мене питання до організаторів подібних конференцій: ви свідомо толеруєте корупцію чи це хитрим корупціонерам вдається вас надурити та обманом проникнути до керівного складу публічних бізнес-заходів?

Хоча можете не відповідати, для мене тут все очевидно: nothing personal, just business.

Просто, не зовсім ясно на що розраховують панове бізнесмени. Що війна триватиме завжди, а їхні друзяки довічно залишатимуться при владі?

Нагадаю, що таке ж саме враження "вічності та непорушності влади" було 11 років тому.

P. S. Ледь не забув: ще один тип, колишній Голова Держспецзв’язку, якому НАБУ також оголосило підозру у корупції (по тій же справі, до речі) - радісно роздає публічні інтерв’ю. І знов знаходяться поціновувачі корупції, які ці інтерв’ю у нього беруть. Як і ті, хто ті інтерв’ю дивляться.

"Ми без кінця-краю проклинаємо товариша Сталіна, і, звісно, за діло. І все ж я хочу запитати — хто написав чотири мільйони доносів?"(с)

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Читайте також:
Олександр Дмітрієв
Автор Катерина Єсікова
14 жовтня, 2024 понедiлок
У Сухопутних військах обіцяють розслідувати інцидент з бійцями підрозділу "Азгард": військові заявили про приниження від радника командувача Павлюка
блог Андрій Магера
Автор Андрій Магера
13 жовтня, 2024 неділя
Про українську мову на перервах у школі
Автор Юлія Лаврук
12 жовтня, 2024 субота
Заява Вакарчука після останнього концерту ОЕ: подякував фанатам і зовсім не згадав ТЦК
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 44.8
    Продаж 45.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
15 жовтня
18:48
Композитор "Піратів Карибського моря" та "Дюни" Ганс Циммер підтримав Україну на концерті в США
18:47
РФ обстріляла Нікопольщину: поранено 4-річну дитину та вагітну жінку
18:38
Георгій Судаков (ліворуч) та Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Грузія
"Високо тримаємо голови": Судаков підсумував матчі Ліги націй, після яких Україна залишилась на останньому місці
18:30
евакуація
Із чотирьох громад Харківщини оголосили обовʼязкову евакуацію цивільних
18:11
Російські солдати
Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовополонених ЗСУ, яких росіяни розстріляли на Покровському напрямку
18:09
У Києві з'явився мурал, присвячений Буданову
Авторка муралу з Будановим Ніколь Фельдман розповіла, що надихалася конструктором "Лего"
18:05
Революція гідності, беркут
Справи Майдану: судитимуть екскомандира "Беркута" і двох міліціонерів, які здійснили перші постріли в мітингувальників 20 лютого 2014 року
18:04
Чехія
МЗС Чехії оголосило про призначення нового посла в РФ після трьох років відсутності
17:53
Володимир Зеленський
США тиснуть на Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку, - радник голови ОП
17:50
Ексклюзив
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
КНДР буде допомагати РФ, ЗСУ потрібно буде знищувати велику кількість живої сили, - військовий Варченко
17:48
безробіття
Уряд вирішив розширити програму безоплатного навчання за ваучерами та підтримку безробітних
17:21
Обстріл Костянтинівки
РФ атакувала Костянтинівку: поранено людину, пошкоджено лінії електропередачі
17:17
Кіліан Мбаппе, Реал
Зірку "Реала" Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні. Поліція розпочала розслідування
17:13
Ексклюзив
Кадиров
"Ця історія далека від завершення": соціолог Шульга про "кровну помсту" Кадирова
17:09
Каховська ГЕС
Укргідроенерго вирішило поки що не подавати позов проти РФ за руйнування Каховської ГЕС
17:07
Зеленський на Донеччині (24.06.2024)
Зеленський провів енергетичну Ставку та розповів про захист інфраструктури взимку
17:06
"Є можливими компонентами для виробництва хімічної зброї": іспанська поліція вилучила 13 тонн хімречовин, які прямували до Росії
16:43
С-70 "Охотник"
"Черговий дорогий і ганебний провал": британська розвідка проаналізувала дієвість дрона С-70 "Охотник" російського виробництва
16:39
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 96 боєзіткнень, найбільше - на Курахівському напрямку
16:38
Дружина шоумена Дяді Жори розповіла, що він переніс інсульт
16:38
армія КНДР
Група військових з Північної Кореї втекла з позицій РФ неподалік кордону з Україною, - ЗМІ
16:32
Ексклюзив
Наступальна операція РФ виснажується, росіяни будуть змушені перейти до оперативної паузи, - військовий ЗСУ Варченко
16:17
Інфографіка
Збірна України, Україна - Чехія
Ліга націй: який вигляд має таблиця групи України після втрати очок з Чехією
16:14
Микола Точицький
Точицький заявив, що кожен 5-й культурний діяч, виїжджаючи за кордон, не повертається
16:12
Ліван
Прем'єр Лівану заявив, що отримав від США гарантії зменшення кількості ударів Ізраїлю по Бейруту
16:06
безвіз
Україна та Маврикій затвердили угоду про безвізовий режим
16:05
Кріштіану Роналду
Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 15 жовтня
16:00
OPINION
Грузія: Путінська вендета вже в жовтні
16:00
опалення
Шмигаль запевнив, що 99% житлових будинків готові до опалювального сезону
15:58
Херсонська область
На Херсонщині змінили тривалість комендантської години
15:44
міни, замінований пляж
Уряд дозволив утилізувати вибухонебезпечні предмети безпосередньо у районах розмінування
15:32
Албанія
Євросоюз розпочав з Албанією переговори про членство в блоці
15:31
Угорщина
Впускає в країну забагато росіян без перевірки: у Нідерландах пропонують тимчасово виключити Угорщину з Шенгену
15:13
Анонс
Презентація проєкту “Книга-мандрівка. Крим – це Україна”
У столиці відбудеться презентація проєкту “Книга-мандрівка. Крим – це Україна”
15:07
Ігор Кондратюк
"Цікаво, чи підуть вони на концерт "Кварталу": Кондратюк заявив, що ТЦК має працювати "трошки не так"
14:57
Санкт-Петербург планує передати окупованому Маріуполю пам'ятник "місто військової слави", - міськрада
14:46
ID-картка, паспорт
В Україні можна буде швидше отримати терміновий паспорт
14:42
Предстоятеля УПЦ МП Онуфрія просять розірвати зв'язки з РПЦ
Опитування КМІС: 80% респондентів підтримує закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з РФ
14:32
Інноваційні рішення та протидія викликам: Україна співпрацюватиме зі Швецією у сфері охорони здоров'я
14:17
БПЛА
У Дії запустять цифровий рекрутинг операторів БПЛА, - Федоров
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV