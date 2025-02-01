Гендиректору російської компанії, що виробляє "шахеди", оголосили підозру

Про це повідомили Офіс генпрокурора та Служба безпеки України.

Йдеться про генерального директора акціонерного товариства "Особлива економічна зона промислово-виробничого типу "Алабуга"" Тимура Шагівалєєва.

За даними слідства, посадовець протягом 2023-2024 років на потужностях цього підприємства організував масове виробництво ударних безпілотників типу "Герань", котрі є російською версією іранських "Шахедів".

Правоохоронці наголосили, що РФ масово і регулярно використовує ці засоби ураження для ударів по території України, в тому числі по цивільній інфраструктурі.

"Унаслідок чого це призводить до загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а також спричиняє матеріальні збитки: знищення будівель, майна та іншої цивільної інфраструктури", – наголосили в СБУ.

На основі доказової бази Шагівалєєву заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України (пособництво у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб). Досудове розслідування триває.