Гендиректору російської компанії, що виробляє "шахеди", оголосили підозру
Українські правоохоронці оголосили підозру російському підприємцю, який виготовив і поставив до збройних сил РФ понад 13 тис. "шахедів"
Про це повідомили Офіс генпрокурора та Служба безпеки України.
Йдеться про генерального директора акціонерного товариства "Особлива економічна зона промислово-виробничого типу "Алабуга"" Тимура Шагівалєєва.
За даними слідства, посадовець протягом 2023-2024 років на потужностях цього підприємства організував масове виробництво ударних безпілотників типу "Герань", котрі є російською версією іранських "Шахедів".
Правоохоронці наголосили, що РФ масово і регулярно використовує ці засоби ураження для ударів по території України, в тому числі по цивільній інфраструктурі.
"Унаслідок чого це призводить до загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а також спричиняє матеріальні збитки: знищення будівель, майна та іншої цивільної інфраструктури", – наголосили в СБУ.
На основі доказової бази Шагівалєєву заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України (пособництво у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб). Досудове розслідування триває.
- Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру військовому ЗС РФ, який організував депортацію мешканки Ізюмщини до Білгорода, де понад рік тримав її у неволі та ґвалтував.
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