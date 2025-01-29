Військовий ЗС РФ понад рік тримав у неволі та ґвалтував жительку Ізюмщини: йому заочно оголосили підозру

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що підозрюваний є військовослужбовцем 1-го мотострілецького полку (в/ч № 31135) 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії західного військового округу ЗС РФ, який брав участь у захопленні Ізюмщини.

"За даними слідства, навесні 2022 року під час перебування в одному з сіл Ізюмського району підозрюваний вдерся до будинку, де проживала 21-річна дівчина зі своєю родиною. Окупант схопив дівчину та насильно потягнув її до сусіднього приватного домоволодіння, де нікого не було. Погрожуючи вогнепальною зброєю, він зґвалтував дівчину. Пізніше він вчинив це знову", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Потім окупант попросив двох інших військових із позивними "Ібрагім" та "Мага" вивезти дівчину до російського Білгорода.

"У червні 2022 року військові приїхали до неї, наказали негайно збирати речі та документи, а у разі відмови чи спротиву вони погрожували розстріляти всю її родину. Російські військовослужбовці посадили її в авто та повезли до прикордонного пункту пропуску "Веригівка" Валуйського району Білгородської області РФ, де примусили пройти паспортний контроль. Після його проходження на потерпілу вже чекав підозрюваний", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що чоловік привіз дівчину до квартири у Білгороді, де понад рік утримував проти її волі, ґвалтував та систематично бив.

"Щоб дівчина не втекла, вікна та балкон були облаштовані залізними ґратами, вхідні двері завжди закриті на замок. Систематичне побиття, психологічні страждання, незаконне утримання та сексуальне рабство підштовхнули дівчину до спроби самогубства: потерпіла випила борну кислоту", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що дівчині таки вдалося вирватися з неволі після того, як окупанта затримала військова служба правопорядку РФ за ухилення від проходження служби. Наразі вона перебуває в Україні.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури російському військовому заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - зазначила в Офісі генпрокурора.