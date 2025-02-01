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Оновлено

МВС: інформація про нібито збій системи "Армор" не є достовірною

Марія Науменко
1 лютого, 2025 субота
19:25
Технології поліція ілюстративне

Міністерство внутрішніх справ України назвало недостовірним повідомлення про те, що спеціальна база даних MВС України "Армор" з інформацією про правопорушників та ухилянтів, нібито зазнала серйозного збою, який призвів до проблем у функціонуванні гарячої лінії "102" та сервісних центрів МВС

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Відповідна заява з'явилася ввечері суботи, 1 лютого 2025 року, на офіційному ТГ-каналі відомства.

"Спецлінія Національної поліції 102 працює у штатному режимі. Жодних масштабних збоїв не зафіксовано. Аналогічно справно працює і система сервісних центрів МВС", - зазначили у МВС й попросили журналістів "користуватися офіційною інформацією та перевіряти перед оприлюдненням дані, отримані з неофіційних джерел".

Перед цим київське видання Telegraf з посиланням на джерела у правоохоронних органах опублікувало новину про начебто збій "Армору", через що оператори гарячої лінії "102" вимушені фіксувати всі випадки вручну в журналі, що ускладнює процес комунікації та уповільнює роботу патрульних.

Також "Армор" нібито не працював в Сервісних центрах МВС, що призвело до неможливості отримання інформації про громадян, наголошував Telegraf.

Довідково: "Армор" — це Автоматизоване Робоче Місце Оперативного Працівника, прийняте в усіх обласних управліннях МВС із 2002 року. Система містить пошукові, облікові та прогнозувальні функції.

Ця база даних містить інформацію про правопорушників, зокрема, тих, хто ухиляється від військового обліку. Доступ до "Армор" мають лише уповноважені особи, а пересічні громадяни не можуть її переглядати.

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
поліція
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