У Дії відновили можливість подачі заяв до міжнародного Реєстру збитків
30 січня для українців відновили можливість подання заяв про пошкодження або знищення житлового нерухомого майна через агресію РФ до міжнародного Реєстру збитків через Дію
Про це інформують пресслужби Реєстру й застосунку "Дія".
"Після короткої тимчасової перерви, спричиненої кібератакою на українські реєстри, категорія А3.1 (пошкодження або знищення житлового нерухомого майна) знову відкрита для подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України", - йдеться в повідомленні.
Власники зруйнованого майна внаслідок російської агресії можуть подати заяву про відшкодування збитків, незалежно від:
- розташування житла (включно з ТОТ та зоною бойових дій);
- того, чи звертався власник нерухомого майна за компенсацією в межах програми "єВідновлення" та чи було отримано таку компенсацію;
- того, чи зареєстроване майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно України.
"Кожна заява має значення — для відновлення справедливості та міжнародного визнання масштабів руйнувань. Їх кількість — показник наслідків російської агресії, що допоможе посилити міжнародний тиск на РФ", - підкреслює Дія.
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- 25 липня 2024 року в Дії запрацював міжнародний Реєстр збитків у Гаазі: українці можуть подати заяву про знищене внаслідок російської агресії житло.
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