Для майбутніх репарацій: у Дії можна подати заяву до міжнародного реєстру збитків про знищене Росією житло

Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

"Від сьогодні всі українці можуть подати заяву до реєстру, який стане основою для майбутніх репарацій. Якщо ваша оселя була пошкоджена або знищена внаслідок російської агресії, заповніть заяву до міжнародного Реєстру збитків на порталі Дія", - йдеться у повідомленні.

Раніше для подання заяви необхідна була реєстрація житла в ДРРП та наявність акту комісійного обстеження майна. Проте зараз в Україні доопрацювали систему і скористатися послугою можна, навіть якщо:

право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;

немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму єВідновлення;

оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

У застосунку "Дія" з'явилась можливість дізнатися причину у випадку відмови у перереєстрації автомобіля.