Перереєстрація авто в Дії: у випадку відмови про причину повідомлятимуть у застосунку
У застосунку "Дія" з'явилась можливість дізнатися причину у випадку відмови у перереєстрації автомобіля
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Команда Дії постійно доопрацьовує водійські послуги спільно з МВС та сервісними центрами. Тепер Дія вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації", - йдеться у повідомлені.
Міністр нагадав, що раніше для того, щоб дізнатися причину відмови, потрібно було звертатися в сервісний центр МВС. Він також додав, що для того, щоб уникнути перекупів, у Дії є можливість продати лише один автомобіль.
За словами Федорова, станом на липень 2024 року українці перереєстрували авто через Дію понад 140 тисяч разів.
- Станом на січень 2024 року щонайменше 10 тисяч українців скористалися послугою перереєстрацій транспортних засобів у застосунку "Дія".
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