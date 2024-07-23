Перереєстрація авто в Дії: у випадку відмови про причину повідомлятимуть у застосунку

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Команда Дії постійно доопрацьовує водійські послуги спільно з МВС та сервісними центрами. Тепер Дія вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації", - йдеться у повідомлені.

Міністр нагадав, що раніше для того, щоб дізнатися причину відмови, потрібно було звертатися в сервісний центр МВС. Він також додав, що для того, щоб уникнути перекупів, у Дії є можливість продати лише один автомобіль.

За словами Федорова, станом на липень 2024 року українці перереєстрували авто через Дію понад 140 тисяч разів.