Послугою купівлі-продажу авто у "Дії" скористалися понад 10 тис. разів
Станом на січень 2024 року щонайменше 10 тисяч українців скористалися послугою перереєстрацій транспортних засобів у застосунку "Дія"
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає "Укрінформ".
"Є одна цікава функція, про яку зараз всі говорять, і вона досить актуальна - це перереєстрація транспортного засобу, фактично - реалізація транспортного засобу. Ви знаєте, що ця функція була запроваджена із 20 грудня. І саме сьогодні було здійснено 10-тисячну перереєстрацію транспортного засобу у "Дії", - сказав Тимченко.
Він наголосив, що МВС впевнені, що кількість переоформлень в електронному вигляді надалі буде тільки збільшуватися.
"Ми говоримо про те, що 10 тисяч транспортних засобів було перереєстровано від 20 грудня… Кожна дія вимагає присутності двох громадян, тож фактично 20 тисяч громадян отримали сервісні послуги, не звертаючись до сервісних центрів", - додав заступник міністра.
- Президент України Володимир Зеленський 19 грудня оголосив запровадження функції купівлі-продажу автівок у Дії, а також обмін сертифіката на житло онлайн.
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