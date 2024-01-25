Послугою купівлі-продажу авто у "Дії" скористалися понад 10 тис. разів

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає "Укрінформ".

"Є одна цікава функція, про яку зараз всі говорять, і вона досить актуальна - це перереєстрація транспортного засобу, фактично - реалізація транспортного засобу. Ви знаєте, що ця функція була запроваджена із 20 грудня. І саме сьогодні було здійснено 10-тисячну перереєстрацію транспортного засобу у "Дії", - сказав Тимченко.

Він наголосив, що МВС впевнені, що кількість переоформлень в електронному вигляді надалі буде тільки збільшуватися.

"Ми говоримо про те, що 10 тисяч транспортних засобів було перереєстровано від 20 грудня… Кожна дія вимагає присутності двох громадян, тож фактично 20 тисяч громадян отримали сервісні послуги, не звертаючись до сервісних центрів", - додав заступник міністра.