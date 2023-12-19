У Дії можна буде придбати авто та обміняти сертифікат на житло

Про це він повідомив під час Diia Summit 2023.



"Чотири роки Дії. З них майже два роки - це повномасштабна війна. Дія витримала, зростає і стане ще сильнішою. Зараз Дія - це вже 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів", - сказав Зеленський.

Президент анонсував послугу обміну сертифіката в Дії на житло, яку запустять вже сьогодні опівночі. Перший тиждень буде стартовим, надалі послуга масштабуватиметься.

Крім того, за словами Зеленського, сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу машин у Дії. Всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати авто через смартфон, отримати новий техпаспорт і номери поштою.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на саміті також додав, що від початку повномасштабної війни в Україні запущено 70 цифрових сервісів. У роботі нові проєкти, які спрощують ведення бізнесу, навчання та роботу держслужбовців.

Він зазначив, що сьогодні Дією користується майже 20 млн людей. Найбільш популярні сервіси - оформлення свідоцтва про шлюб та народження онлайн, електронні декларації з сімейними лікарями, соціальні онлайн-послуги: від комплексної послуги "єМалятко" до генерування різноманітних довідок.

"Серед планів - впровадження освітнього застосунку "Мрія", проєкт Дія.Офіс для посадовців, проєкт Е-резидентство, який надаватиме можливості для іноземців відкривати та вести свій бізнес в Україні без перепон та бюрократії. Наше ключове завдання - зробити Україну сильнішою для перемоги, для відбудови і для подальшого зростання". - наголоси прем'єр.

У пресцентрі Мінцифри зазначили, що перший з початку повномасштабної війни Diia Summit відбувся завдяки підтримці президента України, уряду, партнерів та кожного українця. Захід став початком нової сторінки в житті цифрової держави.

Які ще сервіси зʼявилися у Дії

Крім перереєстрації, купівлі-продажу авто без зайвих папірців та посередників, у Дії відтепер доступна автоматизована послуга внесення змін про ФОП за кілька хвилин без участі реєстратора.

Також запустили бета-тест "е-Підприємець" - декілька послуг для бізнесу в одній заяві. Ще будуть доступні послуги для моряків. Документи можна оформити без даремних поїздок та годин витраченого часу.

Крім того, у Дії представили новий дизайн застосунку - інклюзивний, зрозумілий та сучасний.

"Ці сервіси покажуть зовсім новий підхід до державних послуг, у якому немає місця корупції та бюрократії. Не зупиняємося та продовжуємо трансформацію, у планах на наступний рік - запуск Дія.Офісу та Мрії", - зазначили у Міністерстві цифрової трансформації України.