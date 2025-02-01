Це може мати неоднозначні наслідки: дипломат Шамшур щодо запровадження США 25% мита для Канади та Мексики

Про це він розповів в етері Еспресо.

"І заяви, і укази Трампа є частиною його стратегії – навести шоку та трепету серед політичних супротивників в США, а також показати світу, що "Америка – понад усе" і є домінуючою силою у світі. Тобто це і меседж своїм виборцям - те, що Трамп обіцяв, він виконує, також це і сигнал всьому світу. Педалюючи тему Панамського каналу, Канади, Гренландії, тут намір показати – є одні правила гри для великих країн, як США, а є інші правила – для слабкіших країн, які фактично мають підкорятися інтересам "великих хлопців", - прокоментував дипломат.

За його словами, запровадження мита США спрямовано на країни, які є їхніми економічними партнерами. Однак слід зазначити, що Трамп робить ці кроки, продовжуючи боротьбу з нелегальною міграцією та постачанням наркотиків у Сполучені Штати.

"Як на мене, така заява розрахована більше на публіку, тому що результати запровадження цих мит можуть мати неоднозначні наслідки, а, можливо, і погані для США. Тут мова йде про інфляцію, бо це, очевидно, може призвести і призведе до подорожчання імпорту, відповідно, зростуть ціни на окремі важливі продукти та послуги у Сполучених Штатах. Щодо Китаю, то Трамп є більш обережним і обіцяє ввести 10% мита, сподіваючись, що з Пекіном зможе домовитися. Але це також робиться під гаслом боротьби з постачанням наркотиків та нелегальною міграцією. На мою думку, ці запровадження – заява про серйозне налаштування Трампа щодо тих, проти кого вводяться мита, та змусити їх піти на певні поступки", - зауважив Олег Шамшур.