Українка Ястремська зіграє у фіналі турніру WTA проти "нейтральної" росіянки
У суботу, 1 лютого, українка Даяна Ястремська здобула перемогу в півфінальному матчі турніру WTA в Австрії
Про це повідомляє "Трибуна".
Матч 1/2 фіналу турніру WTA 500 у Лінці закінчився перемогою Даяни Ястремської над Кларою Таусон із Данії – 6:1, 6:4. Поєдинок тривав 1 годину і 46 хвилин. Українка виконала 6 подач навиліт, припустилася 7 подвійних помилок.
Ястремська вийшла до фіналу турніру WTA вперше з березня 2022 року. У вирішальному поєдинку українка гратиме проти нейтральної тенісистки з російським паспортом Катерини Александрової.
WTA 500
1 лютого
Півфінал
Даяна Ястремська (Україна) – Клара Таусон (Данія) – 6:1, 6:4
Даяна Ястремська. Фото: Getty Images
- 31 січня українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок вийшли до фіналу парного турніру WTA 500 в австрійському Лінці.
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