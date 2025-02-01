Українка Ястремська зіграє у фіналі турніру WTA проти "нейтральної" росіянки

Про це повідомляє "Трибуна".

Матч 1/2 фіналу турніру WTA 500 у Лінці закінчився перемогою Даяни Ястремської над Кларою Таусон із Данії – 6:1, 6:4. Поєдинок тривав 1 годину і 46 хвилин. Українка виконала 6 подач навиліт, припустилася 7 подвійних помилок.

Ястремська вийшла до фіналу турніру WTA вперше з березня 2022 року. У вирішальному поєдинку українка гратиме проти нейтральної тенісистки з російським паспортом Катерини Александрової.

WTA 500

1 лютого

Півфінал

Даяна Ястремська (Україна) – Клара Таусон (Данія) – 6:1, 6:4

Даяна Ястремська. Фото: Getty Images