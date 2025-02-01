Армія РФ запустила кілька хвиль дронів по території України
Російська окупаційна армія ввечері суботи, 1 лютого, запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомили Повітряні сили.
Першу групу ворожих БПЛА зафіксували близько 21:30 курсом на Суми. О 21:28 військові поінформували, що нові групи російських дронів заходять на Сумщину.
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- Уночі та вранці 1 лютого росіяни атакували Україну ракетами й безпілотниками. Унаслідок влучань у Запоріжжі, Полтаві, Харкові, в Одеській та Сумській областях є жертви. Через пошкодження енергоінфраструктури у низці регіонів запроваджували відключення світла.
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