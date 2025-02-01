Дипломат Брайза пояснив, як діятиме Трамп, якщо Путін не погодиться на мирне врегулювання війни, прийнятне для України

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Президент Трамп вважає себе майстром укладання угод і досвідченим переговірником. Його найвідоміша книга “Мистецтво укладати угоди” відображає його підхід до домовленостей. Він розуміє, що успішна угода передбачає як задоволення, так і певний рівень незадоволення для кожної зі сторін. Саме так працюють домовленості – одна сторона поступається в чомусь, щоб отримати інше, і навпаки.”, - вважає Брайза.



Дипломат зауважив, що у Дональда Трампа є серйозні важелі впливу на Росію. Головна - посилення тиску на російську економіку. Оскільки, посилення економічного тиску на Росію врешті може зламати саму економіку агресора, без якої Кремль не здатний далі вести війну.

"Трамп також усвідомлює, що не може очікувати від України надто великих поступок. Він не наївний. Він розуміє, що Путін має амбіції щодо України. Саме тому, на мою думку, Трамп зробив низку заяв, зокрема одну незабаром після інавгурації, приблизно тиждень тому у вівторок, під час підписання офіційних документів. По суті, він дав чіткий сигнал, перефразовуючи його слова: Путін має погодитися на мир.Російська економіка переживає серйозні труднощі, і якщо Путін не погодиться на мирне врегулювання, прийнятне для України, Сполучені Штати запровадять жорсткі тарифи. З огляду на вже складне становище російської економіки, Трамп вважає, що вона не зможе довго витримувати максимальний економічний тиск з боку США. Така його позиція. Трамп прагне змусити Путіна відмовитися від його найбільш радикальних цілей, зокрема від збереження контролю чи претензій на суверенітет над частинами України. Тепер залишається чекати й спостерігати, як розгортатимуться події на переговорах. У підсумку це боротьба за владу, в якій Трамп використовує економічні важелі США для тиску на Росію.", - пояснив Брайза.