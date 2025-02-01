Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини Дипломат Брайза пояснив, як діятиме Трамп, якщо Путін не погодиться на мирне врегулювання війни, прийнятне для України
Ексклюзив

Дипломат Брайза пояснив, як діятиме Трамп, якщо Путін не погодиться на мирне врегулювання війни, прийнятне для України

Віталій Бесараб
1 лютого, 2025 субота
17:13
Новини путін трамп

Ексрадник держсекретаря США, колишній директор у справах Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США Метью Брайза вважає, що Дональд Трамп може значно посилити економічний тиск на Росію, якщо Путін не погодиться на мирне врегулювання війни

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Президент Трамп вважає себе майстром укладання угод і досвідченим переговірником. Його найвідоміша книга “Мистецтво укладати угоди” відображає його підхід до домовленостей. Він розуміє, що успішна угода передбачає як задоволення, так і певний рівень незадоволення для кожної зі сторін. Саме так працюють домовленості – одна сторона поступається в чомусь, щоб отримати інше, і навпаки.”, - вважає Брайза.

Дипломат зауважив, що у Дональда Трампа є серйозні важелі впливу на Росію. Головна - посилення тиску на російську економіку. Оскільки, посилення економічного тиску на Росію врешті може зламати саму економіку агресора, без якої Кремль не здатний далі вести війну.

"Трамп також усвідомлює, що не може очікувати від України надто великих поступок. Він не наївний. Він розуміє, що Путін має амбіції щодо України. Саме тому, на мою думку, Трамп зробив низку заяв, зокрема одну незабаром після інавгурації, приблизно тиждень тому у вівторок, під час підписання офіційних документів. По суті, він дав чіткий сигнал, перефразовуючи його слова: Путін має погодитися на мир.Російська економіка переживає серйозні труднощі, і якщо Путін не погодиться на мирне врегулювання, прийнятне для України, Сполучені Штати запровадять жорсткі тарифи. З огляду на вже складне становище російської економіки, Трамп вважає, що вона не зможе довго витримувати максимальний економічний тиск з боку США. Така його позиція. Трамп прагне змусити Путіна відмовитися від його найбільш радикальних цілей, зокрема від збереження контролю чи претензій на суверенітет над частинами України. Тепер залишається чекати й спостерігати, як розгортатимуться події на переговорах. У підсумку це боротьба за владу, в якій Трамп використовує економічні важелі США для тиску на Росію.", - пояснив Брайза.

  • 15 січня Bloomberg повідомили, що російський диктатор Володимир Путін на будь-яких переговорах із майбутнім президентом США Дональдом Трампом вимагатиме аби Київ розірвав військові звʼязки з НАТО, а також - визнання контролю РФ над майже 20% української території з анексованим Кримом.
  • 24 січня речниця МЗС КНР Мао Нін повідомила, що Китай підтримує наміри адміністрації президента США Дональда Трампа якнайшвидше завершити "українську кризу", але вважає, що єдиним способом зробити це є проведення переговорів.
  • Президент США Дональд Трамп 31 січня заявив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією. Він сподівається, що разом з лідером Кремля Володимиром Путіним зробить щось "значне" для припинення війни.

 

Теги:
Україна
Росія
санкції проти Росії
Війна з Росією
окуповані території
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
допомога США Україні
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
+3.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.6
    Купівля 41.6
    Продаж 42.1
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 лютого
17:14
Огляд
Андрій Ярмоленко (праворуч), "Динамо" - РФШ
"Динамо" та "Шахтар" вилетіли з єврокубків, а боєць UFC кинув виклик Усику: головні новини українського спорту за тиждень
17:03
Оновлено
Знищена Росією п'ятиповерхівка у Полтаві (1 лютого 2025 року)
РФ атакувала Україну безпілотниками та ракетами: у Харкові, Полтаві, Запоріжжі, на Сумщині та Одещині є загиблі й поранені
16:50
швидка
"Дронове сафарі": британська газета Times розповіла, як російські садисти щодня полюють за мирними жителями Херсона
16:41
Гендиректору російської компанії, що виробляє "шахеди", оголосили підозру
16:39
Від початку доби на фронті відбулося 71 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку
16:02
OPINION
Перебірливий Путін: спочатку будь-хто, крім Порошенка, тепер — крім Зеленського
15:55
Через російську агресію в Україні пошкоджено 1333 пам’ятки культурної спадщини
15:42
новини Львівщини
Армія РФ вбила дроном жителя Антонівки на Херсонщині
15:42
Ексклюзив
Дональд Трамп
Це може мати неоднозначні наслідки: дипломат Шамшур щодо запровадження США 25% мита для Канади та Мексики
15:24
ППО
Вночі сили ППО збили 56 зі 123 російських дронів
15:24
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Російські військові саботують накази командування на Херсонському напрямку, - "Атеш"
15:21
Лілі Коллінз
Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вперше стала мамою
15:20
Ексклюзив
Інавгурація Трампа
Трамп є майстром укладання угод, - дипломат Брайза
14:58
корабель "Silver Dania"
Норвегія відпустила судно Silver Dania, яке було затримано через підозру у причетності до пошкодження кабелю між Латвією та Швецією
14:56
газ, ГТС
"Молдовагаз" спрямувала до Придністров'я перші 3 млн кубометрів газу
14:36
Горст Келер
У віці 81 року помер колишній президент Німеччини Горст Келер
14:24
Котли з Житомира через Центральну Азію продавали армії Росії
14:15
ГУР
ГУР просить передавати їм зразки російської зброї та техніки: для чого це потрібно
14:10
Олександр Сирський
Інструкторів ЗСУ готуватимуть два місяці замість одного
14:10
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Кремль для початку якогось діалогу буде використовувати силу, - Безсмертний
14:00
OPINION
Що гальмує кредитування та розвиток реального сектору економіки
13:59
На замовлення РФ комуністи переконували воїнів ЗСУ складати зброю перед ворогом, а цивільних - не донатити і не йти у військо
13:57
В Одесі у морозилці 18-річної матері знайшли тіло однорічного хлопчика
13:30
Ексклюзив
Дональд Трамп і Джо Байден
Трамп готовий до конфронтації з Росією, Байден же уникав цього, дипломат Брайза
13:20
Ексклюзив
Роман Борщ
Спочатку нас вважали адміністративно затриманими: ексжурналіст Еспресо та військовий Роман Борщ про перші місяці полону
13:17
Оновлено
На Полтавщині схопили підозрюваного у вбивстві військового з ТЦК в Пирятині
12:48
передача ізраїльських заручників
ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників, натомість Ізраїль передав угрупованню 183 палестинських в'язнів
12:45
Ексклюзив
Роман Борщ
"Східне місто, яке є феноменом української культури": ексжурналіст Еспресо та військовий Роман Борщ про зміни в Маріуполі із початком бойових дій
12:00
OPINION
Путінська "шарманка" про нелегітимність Зеленського — не нова
11:58
Умєров обговорив із міністром оборони Данії Поульсеном подальший розвиток "данської моделі" фінансування ОПК України
11:49
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 лютого: скільки коштують євро та долар в обмінниках
11:30
Планувала підірвати 7 кг тротилу: наркозалежну зі Львова підозрюють у підготовці теракту в центрі Києва
11:02
Володимир Зеленський
"Нам потрібно більше підтримки": Зеленський відреагував на комбіновану атаку Росії
10:50
наслідки російської атаки, Суми
Кількість загиблих від удару по багатоповерхівці в Сумах 30 січня зросла до 10 людей
10:45
міна, розмінування
У січні фахівці Міноборони розмінували понад 8 700 га деокупованих територій
10:33
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Дуже серйозний мобілізаційний ресурс": військовий експерт Снєгирьов назвав кількість увʼязнених у РФ
10:29
F-16
Під час атаки РФ на Україну Польща піднімала винищувачі F-16
10:19
У ГУР спростували заяви Фіцо щодо причетності до організації протестів у Словаччині
10:02
OPINION
Гранти та "грантоїди": діалог не потрібен жодній зі сторін
10:00
Інтерв’ю
Роман Борщ
"Коли я бачу чиюсь безтурботність на вулицях, то розумію, що для цього і пішов служити", - ексжурналіст Еспресо та військовий Роман Борщ після 33 місяців полону
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV