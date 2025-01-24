Китай вітає наміри Трампа завершити війну в Україні та вважає, що це можливо шляхом переговорів

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін на брифінгу, передає Укрінформ.

"Ми раді бачити, що всі сторони відіграють конструктивну роль і створюють умови для деескалації та політичного врегулювання "української кризи" (війни РФ проти України, - ред.)", - сказала вона.

Водночас у Китаї продовжують дотримуватися думки, що єдиним шляхом врегулювання війни є діалог і переговори.

"Китай продовжить сприяти мирним переговорам і готовий підтримувати зв’язок із цього питання з іншими сторонами", - запевнила речниця МЗС КНР, однак не згадала про США.

Також Мао ні підтвердила, ні спростувала слова Трампа під час відеовиступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що він обговорив з китайським лідером Сі Цзіньпіном 17 січня питання закінчення війни в Україні.

"Стосовно "кризи в Україні", Китай залишатиметься відданим сприянню переговорам про мир", - сказала дипломатка.