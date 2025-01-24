Китай вітає наміри Трампа завершити війну в Україні та вважає, що це можливо шляхом переговорів
Китай підтримує наміри адміністрації президента США Дональда Трампа якнайшвидше завершити "українську кризу", але вважає, що єдиним способом зробити це є проведення переговорів
Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін на брифінгу, передає Укрінформ.
"Ми раді бачити, що всі сторони відіграють конструктивну роль і створюють умови для деескалації та політичного врегулювання "української кризи" (війни РФ проти України, - ред.)", - сказала вона.
Водночас у Китаї продовжують дотримуватися думки, що єдиним шляхом врегулювання війни є діалог і переговори.
"Китай продовжить сприяти мирним переговорам і готовий підтримувати зв’язок із цього питання з іншими сторонами", - запевнила речниця МЗС КНР, однак не згадала про США.
Також Мао ні підтвердила, ні спростувала слова Трампа під час відеовиступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що він обговорив з китайським лідером Сі Цзіньпіном 17 січня питання закінчення війни в Україні.
"Стосовно "кризи в Україні", Китай залишатиметься відданим сприянню переговорам про мир", - сказала дипломатка.
- 17 січня Дональд Трамп за три дні до своєї інавгурації провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном. За його словами, вони говорили зокрема про торгівлю, боротьбу з фентанілом і TikTok.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.81 Купівля 41.81Продаж 42.33
- EUR Купівля 43.59Продаж 44.35
- Актуальне
- Важливе