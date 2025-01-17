Обговорили торгівлю і TikTok: Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову

Про це пише Xinhua та китайське видання CCTV.

"Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів у п'ятницю телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом", - сказали в інформаційному агентстві.

Згодом це підтвердив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"Дзвінок був дуже продуктивним для Китаю та США. Я очікую, що ми вирішимо багато проблем разом, починаючи негайно", - написав обраний американський лідер.

За словами Трампа, він обговорив з китайським лідером торгівлю, боротьбу з фентанілом, TikTok та "багато інших питань".

"Ми з президентом Сі зробимо все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним!" - резюмував він.

I just spoke to Chairman Xi Jinping of China. The call was a very good one for both China and the U.S.A. It is my expectation that we will solve many problems together, and starting immediately. We discussed balancing Trade, Fentanyl, TikTok, and many other subjects. President Xi… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 17, 2025