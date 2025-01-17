Обговорили торгівлю і TikTok: Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
Майбутній президент США Дональд Трамп 17 січня, за три дні до своєї інавгурації, провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном
Про це пише Xinhua та китайське видання CCTV.
"Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів у п'ятницю телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом", - сказали в інформаційному агентстві.
Згодом це підтвердив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
"Дзвінок був дуже продуктивним для Китаю та США. Я очікую, що ми вирішимо багато проблем разом, починаючи негайно", - написав обраний американський лідер.
За словами Трампа, він обговорив з китайським лідером торгівлю, боротьбу з фентанілом, TikTok та "багато інших питань".
"Ми з президентом Сі зробимо все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним!" - резюмував він.
- Раніше стало відомо, що китайський лідер Сі Цзіньпін відправить на інавгурацію Дональда Трампа у США свого високопоставленого представника, де той також має провести переговори з командою майбутнього американського президента.
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