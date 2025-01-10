Сі Цзіньпін не полетить на інавгурацію Трампа, але відправить до США свого представника, - FT

Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела.

У матеріалі йдеться, що відправлення Пекіном представника на інавгурацію Трампа "є безпрецедентним кроком, покликаним зменшити тертя між країнами на початку роботи нової адміністрації США".

КНР повідомила Сполучені Штати про те, що інавгурацію новообраного президента відвідає не Сі Цзіньпін, а високопоставлений китайський представник. Водночас, за словами співрозмовників видання, представник Пекіна пізніше проведе переговори з командою Трампа.

FT нагадує: раніше майбутній очільник Білого дому запросив президента Китаю відвідати його інавгурацію 20 січня, аби відновити взаємодію між Пекіном і Вашингтоном на тому рівні, який був під час першого терміну Трампа в Білому домі.

"Пекін відчайдушно намагається пом'якшити тертя з Вашингтоном, оскільки він готується до можливої серйозної ескалації торговельної напруженості. Китайські чиновники намагалися зустрітися з радниками Трампа напередодні листопадових виборів у США, що викликало занепокоєння в Пекіні", - йдеться в матеріалі.

Джерела видання зауважили, що Сі Цзіньпін може відправити у США на інавгурацію китайського віцепрезидента Хань Чженя або ж міністра закордонних справ Ван Ї.