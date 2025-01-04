Трамп поскаржився, що його інавгурація пройде з приспущеними прапорами на честь покійного президента Картера

Про це інформує Reuters.

Рішення про традиційне приспущення прапорів на 30 днів після смерті Картера, який помер 29 грудня, було ухвалено президентом Джо Байденом.

У своєму дописі на платформі Truth Social Трамп висловив обурення тим, що через смерть Картера минулого тижня американський прапор "вперше в історії під час інавгурації майбутнього президента буде приспущений".

"Демократи "запаморочені" тим, що наш чудовий американський прапор може бути приспущений під час моєї інавгурації, - наголосив він. - Вони думають, що це так чудово, і так радіють цьому, тому що насправді вони не люблять нашу країну, вони думають лише про себе"

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Білий дім не планує переглядати це рішення.

Трамп також підтвердив свої плани взяти участь у панахиді за Картером, яка відбудеться 9 січня у Вашингтоні.