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Трамп поскаржився, що його інавгурація пройде з приспущеними прапорами на честь покійного президента Картера

Марія Науменко
4 січня, 2025 субота
13:08
Світ Дональд Трамп

У п'ятницю, 3 січня, новообраний президент Дональд Трамп поскаржився, що американські прапори все ще будуть приспущені на честь покійного президента Джиммі Картера під час інавгурації Трампа 20 січня

Зміст

Про це інформує Reuters.

Рішення про традиційне приспущення прапорів на 30 днів після смерті Картера, який помер 29 грудня, було ухвалено президентом Джо Байденом.

У своєму дописі на платформі Truth Social Трамп висловив обурення тим, що через смерть Картера минулого тижня американський прапор "вперше в історії під час інавгурації майбутнього президента буде приспущений".

"Демократи "запаморочені" тим, що наш чудовий американський прапор може бути приспущений під час моєї інавгурації, - наголосив він. - Вони думають, що це так чудово, і так радіють цьому, тому що насправді вони не люблять нашу країну, вони думають лише про себе"

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Білий дім не планує переглядати це рішення.

Трамп також підтвердив свої плани взяти участь у панахиді за Картером, яка відбудеться 9 січня у Вашингтоні.

  • У неділю, 29 грудня, помер 39-й президент Сполучених Штатів Джиммі Картер. Йому було 100 років. Президент США Джо Байден оголосив 9 січня днем жалоби за померлим.
Теги:
Новини
політика
Президент США
Джо Байден
Дональд Трамп
США
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