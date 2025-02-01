"Обговорили пошук шляхів до миру": Єрмак провів розмову з представником ПАР - країни БРІКС

Про це повідомляє офіційний сайт ОП.

"Під час розмови обговорили домовленості, яких досягли президенти України й ПАР у Давосі, розвиток двосторонніх відносин і спільні ініціативи для гарантування глобальної продовольчої безпеки", - йдеться у повідомленні.

Андрій Єрмак розповів раднику президента ПАР Сідні Муфамаді про ситуацію на полі бою.

"Особливу увагу під час розмови приділили пошуку шляхів до встановлення справедливого й стійкого миру для України", - наголосили в ОП.

Єрмак і Муфамаді також узгодили графік контактів на найвищому рівні між Україною та ПАР.