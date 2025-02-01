"Обговорили пошук шляхів до миру": Єрмак провів розмову з представником ПАР - країни БРІКС
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Сідні Муфамаді - радником президента ППАР з питань національної безпеки
Про це повідомляє офіційний сайт ОП.
"Під час розмови обговорили домовленості, яких досягли президенти України й ПАР у Давосі, розвиток двосторонніх відносин і спільні ініціативи для гарантування глобальної продовольчої безпеки", - йдеться у повідомленні.
Андрій Єрмак розповів раднику президента ПАР Сідні Муфамаді про ситуацію на полі бою.
"Особливу увагу під час розмови приділили пошуку шляхів до встановлення справедливого й стійкого миру для України", - наголосили в ОП.
Єрмак і Муфамаді також узгодили графік контактів на найвищому рівні між Україною та ПАР.
- 26 січня очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що жодного "мирного плану" за "100 днів" в реальності не існує.
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