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"Обговорили пошук шляхів до миру": Єрмак провів розмову з представником ПАР - країни БРІКС

Влад Дідусь
1 лютого, 2025 субота
22:28
Війна з Росією Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Сідні Муфамаді - радником президента ППАР з питань національної безпеки

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт ОП.

"Під час розмови обговорили домовленості, яких досягли президенти України й ПАР у Давосі, розвиток двосторонніх відносин і спільні ініціативи для гарантування глобальної продовольчої безпеки", - йдеться у повідомленні.

Андрій Єрмак розповів раднику президента ПАР Сідні Муфамаді про ситуацію на полі бою. 

"Особливу увагу під час розмови приділили пошуку шляхів до встановлення справедливого й стійкого миру для України", - наголосили в ОП.

Єрмак і Муфамаді також узгодили графік контактів на найвищому рівні між Україною та ПАР.

  • 26 січня очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що жодного "мирного плану" за "100 днів" в реальності не існує.
Теги:
Новини
Світ
Україна
політика
Андрій Єрмак
Військові новини
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