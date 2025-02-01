"Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні": Зеленський про необхідність посилення тиску на РФ
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 лютого згадав нічну російську атаку на Україну та зазначив, що РФ не змогла б самостійно завдати ударів щоночі
Відеозвернення президент опублікував у своєму telegram-каналі.
"Ми маємо бути завжди абсолютно чесними щодо такого російського терору: їм не вдалося б самостійно завдавати такої шкоди, так інтенсивно і буквально щоночі. Кожен російський "шахед", кожна російська ракета – це компоненти виробництва інших країн", – сказав Зеленський.
Він додав, що без компонентів, які РФ постачають, зокрема, з країн Європи, Китаю та США, російська армія не мала б можливості атакувати міста.
Президент наголосив на необхідності зробити санкції "реально сильними й такими, що їх не обійдеш за будь-яких обставин".
"Не має залишитися жодного способу постачання в Росію критичних компонентів для оборонного виробництва. Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто допомагає знищувати життя, повинен за це відповідати", – додав Зеленський.
- Уночі та вранці 1 лютого росіяни атакували Україну ракетами й безпілотниками. Унаслідок влучань у Запоріжжі, Полтаві, Харкові, в Одеській та Сумській областях є жертви. Через пошкодження енергоінфраструктури у низці регіонів запроваджували відключення світла.
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