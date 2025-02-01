Портников окреслив умови, за яких можна уникнути війни в Україні до 2030-х років

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в етері "Еспресо".

"У перші дні повномасштабної війни РФ проти України я казав, що це буде дуже схоже на сирійський конфлікт. Тепер ми знаємо, як він закінчився. Можливо, варто зробити з цього висновки? Зараз РФ контролює лише невелику територію України, російська армія не може просуватися, і втрачає ресурси. Але якщо ми не будемо мати організованого суспільства, ефективної влади та реальної боротьби з корупцією, якщо не буде поваги до військової служби, на нас чекає доля не сирійських повстанців, а Сирійської Арабської Республіки Башара Асада. І замість нього до нас приїде хтось на кшталт Пушиліна. Тоді всі будуть казати: "Ну бачите, він себе проголосив президентом України, що поробиш?" Треба якось розмовляти. За Асада теж не хотіли розмовляти, казали, що він ісламіст і терорист, а тепер всі прекрасно їздять до нього, і росіяни, і проводять перемовини. Це небезпечно", - зазначив він.

План Путіна довготривалий. Цей план, навіть без інтенсивних воєнних дій, може тривати в 2020-х і 2030-х роках. Потрібно зробити висновки, щоб уникнути такої ситуації. Прості чотири настанови – реальний вихід з ситуації, в якій ми опинилися 24 лютого 2022 року, каже Портников.

"Ми маємо зберігати союзників. Потрібно пояснювати Сполученим Штатам, що наша поразка у війні буде приголомшливою поразкою для них і особистою поразкою Дональда Трампа та його оточення. Президент США Дональд Трамп увійде в історію як слабак, і коли будуть говорити про мир через силу, дивлячись на його портрет, будуть сміятися навіть на його могилі. Враховуючи його вік, це відбудеться не через 50 років, а скоро. Дональд Трамп має знати, що він може стати комедійним персонажем в історії США, якщо віддасть Україну Путіну", - зауважив журналіст.

Також потрібно зберігати українське суспільство, не піддаватися на провокації, не бути учасниками провокацій, бо це пряма дорога до колективної могили або великої міграції.

"Коли з країни тікають 8-9 млн людей, їхні діти, швидше за все, будуть мити тарілки в країнах, які їх приймуть. Це незавидна доля. Це не просто зміна локації. Добре їм не буде в такій ситуації, і дітям теж. Сподіватися, що можна відсидітися, коли все зруйнується, – марно. Треба розуміти свою долю, щоб потім не казати, що вас не попереджали. Єдність українського суспільства, ефективність української влади – це ключові моменти. Не можна гратися в політику людям, які нічого не розуміють в ній", - додав він.

Уряд національної єдності і національного порятунку з професійних політичних діячів – єдиний шанс України залишитися на політичній карті світу в 2020-х роках, каже Портников: "Вона може зникнути так, ніби її ніколи й не було. Важлива повага до української армії, яка є єдиним гарантом того, що Україна буде існувати і що українців не переб'ють російські найманці".

Україні потрібні антиумови Асада: союзники, суспільство, армія, врядування – все це має бути ефективним. Влада має бути ефективною і мати довіру. Армія не повинна бути дегенеративною. Союзники мають зберігати свої позиції. Люди мають бути готові захищати свою країну, резюмував він.