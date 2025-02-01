Туреччина допоможе новій владі Сирії у створенні регулярної армії, - ЗМІ

Делегацію очолював генеральний директор з питань оборони та безпеки Міністерства національної оборони Туреччини генерал-майор Ілкай Алтиндаг. Його людей приймала робоча група під керівництвом міністра оборони Сирії Мурхефа Абу Касри, написала 1 лютого 2025 року наближена до команди Реджепа Таїпа Ердогана турецька консервативна газета Yeni Şafak.

Перевірено військові об'єкти

Під час візиту представниками Туреччини було оглянуто військові об'єкти нової сирійської влади.

"Буде визначено, що потрібно армії (Сирії - ред.), а що не потрібно. Далі визначатимуться потреби армії щодо технічного забезпечення, бойових систем, амуніції, обмундирування, камуфляжу та розміщення", - зазначає видання й додає, що ситуація з військовими потребами сирійців буде остаточно оцінена після того, як незалежні від уряду збройні групи саморозпустяться і приєднаються до нової регулярної армії.

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Туреччина підтримуватиме Сирію з точки зору матеріально-технічних потреб армії та планування забезпеченням на місцях. Крім того, Туреччина підтримуватиме нову адміністрацію в обслуговуванні, ремонті та постачанні зброї та систем захисту, успадкованих від режиму Башара аль-Асада.

Спільна боротьба з курдами

Як стало відомо Yeni Şafak, перед цим новий уряд Сирії попросив у Туреччини політичної підтримки, а також сприяння єдності та цілісності країни, зокрема у протидії збройним загонам Робітничої партії Курдистану, у чому також зацікавлена офіційна Анкара.