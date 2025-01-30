У Сирії Ахмеда аль-Шараа оголосили президентом на час перехідного періоду
Фактичного лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа 29 січня оголосили президентом на час перехідного періоду, чинний парламент країни розпустили
Про це інформує Reuters.
Вказано, що відповідне рішення ухвалили на нараді військових командирів, які брали участь у наступі разом з угрупуванням "Хайят Тахрір аш-Шам", яку очолює аль-Шараа.
У декларації зазначено, що аль-Шараа візьме на себе обов'язки президента на час перехідного етапу й буде представляти Сирію на міжнародних форумах. Парламент, обраний при Асаді минулого року, був формально розпущений, а дію конституції призупинено. Зазначено, що нова законодавча рада виконуватиме свої завдання до ухвалення нової конституції.
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Ахмед аль-Шараа наголосив, що пріоритетом буде заповнення вакууму в уряді "легітимним і законним шляхом". Він підкреслив, що мир має бути збережений за допомогою перехідного правосуддя і запобіганню проявам помсти. За його словами, державні інституції, в першу чергу, військові і сили безпеки, мають бути відновлені, а економічна інфраструктура має бути розвинута.
Наразі термін перехідного періоду невідомий, як і час виборів парламенту.
- Сирійська опозиція почала наступ проти режиму Башара Асада вранці 27 листопада 2024 року. 30 листопада 2024 року повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту.
- 7 грудня 2024 року сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.
- 13 грудня 2024 року близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".
- Лідер сирійських повстанців Ахмед аль-Шараа, також відомий як Абу Мухаммад аль-Джулані, після зустрічі з керівниками повстанських угруповань заявив, що вони погодилися на розпуск і перехід під керівництво міністерства оборони.
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