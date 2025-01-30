У Сирії Ахмеда аль-Шараа оголосили президентом на час перехідного періоду

Про це інформує Reuters.

Вказано, що відповідне рішення ухвалили на нараді військових командирів, які брали участь у наступі разом з угрупуванням "Хайят Тахрір аш-Шам", яку очолює аль-Шараа.

У декларації зазначено, що аль-Шараа візьме на себе обов'язки президента на час перехідного етапу й буде представляти Сирію на міжнародних форумах. Парламент, обраний при Асаді минулого року, був формально розпущений, а дію конституції призупинено. Зазначено, що нова законодавча рада виконуватиме свої завдання до ухвалення нової конституції.

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Ахмед аль-Шараа наголосив, що пріоритетом буде заповнення вакууму в уряді "легітимним і законним шляхом". Він підкреслив, що мир має бути збережений за допомогою перехідного правосуддя і запобіганню проявам помсти. За його словами, державні інституції, в першу чергу, військові і сили безпеки, мають бути відновлені, а економічна інфраструктура має бути розвинута.

Наразі термін перехідного періоду невідомий, як і час виборів парламенту.