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Нова влада Сирії заборонила імпорт із Росії, Ірану та Ізраїлю

Ксенія Золотова
19 січня, 2025 неділя
08:46
Світ

Міністерство фінансів Сирії 17 січня запровадило заборону на ввезення у країну товарів із Росії, Ірану та Ізраїлю

Зміст

Про це повідомляє Türkiye Today.

Циркуляр мінфіну Сирії забороняє ввезення в країну через усі морські та сухопутні прикордонні порти російської, іранської та ізраїльської продукції.

Зазначається, що цей крок призведе до посилення напруги між Сирією та згаданими країнами, а також вплине на міжнародну торгівлю в регіоні й решту сусідніх країн, зокрема й Туреччину, яка має тісні торгівельні відносини з Сирією.

Перед цим Дамаск ввів заборону на в’їзд до країни громадян Ірану та Ізраїлю, з огляду на що турецька авіакомпанія Turkish Airlines, один із найбільших авіаперевізників, що планує відновити польоти до Дамаска з 23 січня, оголосила, що не допускатиме іранців та ізраїльтян на рейси до Сирії.

  • Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас анонсувала зустріч очільників зовнішньополітичних відомств країн ЄС у Брюсселі наприкінці січня, щоб обговорити питання зняття санкцій з Сирії.

 

Теги:
Новини
Економіка
Росія
Сирія
Ізраїль
Близький Схід
Іран
війна у Сирії
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