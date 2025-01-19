Нова влада Сирії заборонила імпорт із Росії, Ірану та Ізраїлю
Міністерство фінансів Сирії 17 січня запровадило заборону на ввезення у країну товарів із Росії, Ірану та Ізраїлю
Про це повідомляє Türkiye Today.
Циркуляр мінфіну Сирії забороняє ввезення в країну через усі морські та сухопутні прикордонні порти російської, іранської та ізраїльської продукції.
Зазначається, що цей крок призведе до посилення напруги між Сирією та згаданими країнами, а також вплине на міжнародну торгівлю в регіоні й решту сусідніх країн, зокрема й Туреччину, яка має тісні торгівельні відносини з Сирією.
Перед цим Дамаск ввів заборону на в’їзд до країни громадян Ірану та Ізраїлю, з огляду на що турецька авіакомпанія Turkish Airlines, один із найбільших авіаперевізників, що планує відновити польоти до Дамаска з 23 січня, оголосила, що не допускатиме іранців та ізраїльтян на рейси до Сирії.
- Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас анонсувала зустріч очільників зовнішньополітичних відомств країн ЄС у Брюсселі наприкінці січня, щоб обговорити питання зняття санкцій з Сирії.
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