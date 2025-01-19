Нова влада Сирії заборонила імпорт із Росії, Ірану та Ізраїлю

Про це повідомляє Türkiye Today.

Циркуляр мінфіну Сирії забороняє ввезення в країну через усі морські та сухопутні прикордонні порти російської, іранської та ізраїльської продукції.

Зазначається, що цей крок призведе до посилення напруги між Сирією та згаданими країнами, а також вплине на міжнародну торгівлю в регіоні й решту сусідніх країн, зокрема й Туреччину, яка має тісні торгівельні відносини з Сирією.

Перед цим Дамаск ввів заборону на в’їзд до країни громадян Ірану та Ізраїлю, з огляду на що турецька авіакомпанія Turkish Airlines, один із найбільших авіаперевізників, що планує відновити польоти до Дамаска з 23 січня, оголосила, що не допускатиме іранців та ізраїльтян на рейси до Сирії.