У Покровську через російські атаки загинув чоловік, є поранений
В суботу, 1 лютого, російська окупаційна армія атакувала Покровськ Донецької області, внаслідок чого загинув чоловік, ще один отримав поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Росіяни безперервно обстрілюють місто з усіх наявних видів озброєння. Сьогодні вони вбили там 55-річного чоловіка і поранили 63-річного. Пораненого доставили в лікарню", – написав Філашкін.
Він також укотре закликав мешканців міста евакуюватись до більш безпечних регіонів України.
- Журналістка ТК "Орбіта" та інтернет-видання "Свої" Наталія Бірюкова 31 січня розповіла, що в Покровську лишається близько семи тисяч жителів.
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