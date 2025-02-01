У Покровську через російські атаки загинув чоловік, є поранений

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни безперервно обстрілюють місто з усіх наявних видів озброєння. Сьогодні вони вбили там 55-річного чоловіка і поранили 63-річного. Пораненого доставили в лікарню", – написав Філашкін.

Він також укотре закликав мешканців міста евакуюватись до більш безпечних регіонів України.