Люди, які живуть у Покровську, назвали минулу добу пекельною, - журналістка Бірюкова

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Минулу добу ті, що залишаються в місті, назвали пекельною, бо крім того, що обстріли в місті постійні, тут були скинуті й авіабомби, були поранені люди, поранені волонтери. І вони навіть допомогу не змогли довести, наскільки я це розумію. Тобто в Покровську ситуація дуже жахлива", - сказала вона.

За словами Наталії Бірюкової, ворог перебуває у близько двох кілометрах від Покровська.

“Але мені здається так, що він не буде штурмувати місто і він його обходить. З офіційних джерел у місті залишається близько семи тисяч мешканців. Здебільшого це літні люди, які кажуть, що їм нікуди їхати, і вони будуть помирати саме тут. У місті немає централізованого водопостачання, теплопостачання, повністю відсутня електрика, суттєві перебої зі зв'язком. Я думаю, що його вже немає взагалі по всьому місту. Ну, тобто ситуація дуже критична. Ті люди, що залишаються, здебільшого вони продовжують мешкати у приватному секторі, де можуть обігріватися своїми пічками і мають колодязі. Ну і люди, яким байдуже де жити, як жити, то ніколи люди не працювали, тому все одно як доживати свій вік", - додала журналістка.