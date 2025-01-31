Сили оборони відновили позиції біля Удачного на Покровському напрямку, - DeepState
У ніч з 30 на 31 січня стало відомо, що українські воїни відновили позиції біля Удачного Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
У Донецькій області протягом минулої доби росіяни зуміли окупувати Новоандріївку, а також просунулися у Неліпівці, Котлиному та біля Шевченко.
Водночас українські воїни відновили свої позиції біля Удачного, яке розташоване на Покровському напрямку.
- 30 січня також повідомлялось, що російські терористи атакують і намагаються перерізати дорогу, яка зʼєднує Покровськ і Костянтинівку Донецької області.
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