Росіяни намагаються перерізати трасу Покровськ - Костянтинівка зі сторони Воздвиженки, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Ситуація в районі Єлизаветівки складається не найкращим чином. Ворог здійснює постійні спроби штурму, щоб зайняти дану місцевість, зокрема, пробує виходити на трасу Покровськ - Костянтинівка, атакуючи з Воздвиженки та району Баранівки", - пишуть OSINT-ери.

За інформацією DeepState, росіяни мали декілька успішних доходів до траси Покровськ - Костянтинівка. Проте завдяки роботі ЗСУ росіяни не можуть там закріпитись.

"Найбільший тиск підрозділи українських військових відчувають в районі Водяного Другого. Вихід на трасу та закріплення на місцевості відкриє оперативний простір ворогу для подальшого просування на Мирноград-Покровськ, де вони, скоріше за все, будуть обходити ці два великих міста з іншої сторони для "оточення", - прогнозує DeepState.