Росіяни намагаються перерізати трасу Покровськ - Костянтинівка зі сторони Воздвиженки, - DeepState
Російські терористи атакують і намагаються перерізати дорогу, яка зʼєднує Покровськ і Костянтинівку Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ситуація в районі Єлизаветівки складається не найкращим чином. Ворог здійснює постійні спроби штурму, щоб зайняти дану місцевість, зокрема, пробує виходити на трасу Покровськ - Костянтинівка, атакуючи з Воздвиженки та району Баранівки", - пишуть OSINT-ери.
За інформацією DeepState, росіяни мали декілька успішних доходів до траси Покровськ - Костянтинівка. Проте завдяки роботі ЗСУ росіяни не можуть там закріпитись.
"Найбільший тиск підрозділи українських військових відчувають в районі Водяного Другого. Вихід на трасу та закріплення на місцевості відкриє оперативний простір ворогу для подальшого просування на Мирноград-Покровськ, де вони, скоріше за все, будуть обходити ці два великих міста з іншої сторони для "оточення", - прогнозує DeepState.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов 30 січня повідомив, що окупанти далі намагаються оточити Покровськ: кількість зіткнень під містом співмірна з інтенсивністю боїв на всьому фронті.
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