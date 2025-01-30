Кількість зіткнень під Покровськом співмірна з інтенсивністю боїв на всьому фронті, - речник ОСУВ "Хортиця" Трегубов
Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що окупанти далі намагаються оточити Покровськ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"План оточення Покровська з боку РФ залишається актуальним. Це фактично єдиний можливий варіант для росіян. Було б нелогічно, якщо вони вже почали його реалізацію, а потім перейшли до спроб увійти в місто напролом. Звісно, нічого не можна виключати, це росіяни, але це було б тільки гірше для них", - сказав Трегубов.
За його словами, кількість бойових зіткнень у селищі під Покровськом в останні тижні співмірна з кількістю боїв на всьому фронті.
"Росіяни намагаються оточити місто з південно-західного та західного боку. Це їхня довгострокова амбіція, бо швидко це не зробиш. Але вони дуже стараються, це їхня головна ціль і амбіція на цьому етапі війни та їхніх спроб окупації", - додав речник ОСУВ "Хортиця".
- Минулої доби 29 січня на російсько-українському фронті зафіксували 158 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські окупанти 72 рази атакували українські позиції.
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