Кількість зіткнень під Покровськом співмірна з інтенсивністю боїв на всьому фронті, - речник ОСУВ "Хортиця" Трегубов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"План оточення Покровська з боку РФ залишається актуальним. Це фактично єдиний можливий варіант для росіян. Було б нелогічно, якщо вони вже почали його реалізацію, а потім перейшли до спроб увійти в місто напролом. Звісно, нічого не можна виключати, це росіяни, але це було б тільки гірше для них", - сказав Трегубов.

За його словами, кількість бойових зіткнень у селищі під Покровськом в останні тижні співмірна з кількістю боїв на всьому фронті.

"Росіяни намагаються оточити місто з південно-західного та західного боку. Це їхня довгострокова амбіція, бо швидко це не зробиш. Але вони дуже стараються, це їхня головна ціль і амбіція на цьому етапі війни та їхніх спроб окупації", - додав речник ОСУВ "Хортиця".