На Полтавщині зафіксували землетрус

Подробиці повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"О 18.21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км", - розповіли рятувальники.

За попередньою інформацією від ДСНС, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.