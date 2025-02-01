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На Полтавщині зафіксували землетрус

Анатолій Буряк
1 лютого, 2025 субота
20:06
Суспільство землетрус

У суботу, 1 лютого 2025 року, на території Полтавської області мала місце сейсмічна активність

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Подробиці повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"О 18.21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км", - розповіли рятувальники.

За попередньою інформацією від ДСНС, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.

  • Протягом минулого 2024 року в межах Полтавщини фіксація невеликих землетрусів відбувалася двічі - 9 листопада та 1 березня.

 

Теги:
Новини
Полтава
землетрус
Полтавщина
ДСНС
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