На Полтавщині 9 листопада зафіксували землетрус

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Зазначається, що підземні поштовхи відбулися в районі села Васьки, Полтавського району.

Землетрус магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера та на глибині 8 км зафіксували о 20:29.

За класифікацією землетрусів він належить до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.