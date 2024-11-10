На Полтавщині 9 листопада зафіксували землетрус
У суботу, 9 листопада, на території Полтавської області зафіксували підземні поштовхи
Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.
Зазначається, що підземні поштовхи відбулися в районі села Васьки, Полтавського району.
Землетрус магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера та на глибині 8 км зафіксували о 20:29.
За класифікацією землетрусів він належить до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
- Увечері 23 жовтня українські сейсмологи зареєстрували землетрус в Чернівецькій області, магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера.
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