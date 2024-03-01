Під Полтавою вночі стався невеликий землетрус
У Решетилівському районі Полтавської області 1 березня стався землетрус магнітудою 3,6
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Епіцентр землетрусу знаходиться на захід від м. Полтава, на глибині 10 км.
"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.
Подібні землетруси на Полтавщині реєструвалися і раніше, зазначають фахівці.
"Зокрема останні із них 23 липня, 08 червня, 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 2,6, 3,7, 3,5 та 2,7", - пишуть у центрі.
- Ввечері середи, 28 лютого, із Чорного моря було зареєстровано землетрус неподалік острова Зміїний.
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