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Адміністрація Трампа звільнила групу прокурорів, яка розслідувала справи про штурм Капітолія 6 січня 2021 року

Ксенія Золотова
1 лютого, 2025 субота
17:37
Світ штурм капітолію

Адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила групу прокурорів, які брали участь у кримінальних справах 6 січня, і вимагала назвати імена агентів ФБР, залучених до тих самих розслідувань, щоб їх можна було відсторонити з посад

Зміст

Про це повідомляє Accosiated Press.

В.о. заступника генерального прокурора Еміль Бове видав наказ про звільнення прокурорів через кілька днів після того, як Дональд Трамп помилував понад 1500 осіб, звинувачених у нападі на Капітолій США.  

Загалом було звільнено близько 20 співробітників прокуратури США у Вашингтоні.  

В окремій доповідній записці Бове також назвав понад пів десятка керівників ФБР, яких зобов’язали піти у відставку або готуватися до звільнення до понеділка. Окрім цього, він вимагав список з іменами, посадами та функціями всіх агентів ФБР, які брали участь у розслідуванні подій 6 січня 2021 року. За словами виконувача обов’язків директора бюро, цей список може містити тисячі імен.  

Бове, який до приєднання до адміністрації захищав Трампа в його кримінальних справах, заявив, що Мін’юст проведе перевірки, щоб "визначити необхідність подальших кадрових змін".  

Звільнені прокурори спочатку були найняті для розслідування справ, пов’язаних із 6 січня, але після перемоги Трампа на виборах їх перевели на постійні посади. Бове наголосив, що "не терпітиме підривної діяльності попередньої адміністрації".  

Видання пише, що масові звільнення у ФБР можуть завдати серйозного удару по історичній незалежності головного федерального правоохоронного органу США від політичного впливу Білого дому. Водночас такий крок узгоджується зі спробами Трампа встановити контроль над правоохоронними та розвідувальними структурами.

Асоціація агентів ФБР різко розкритикувала такі дії, назвавши їх "обурливими" та такими, що "суперечать принципам правоохоронної діяльності, заявленим самим президентом Трампом".  

"Звільнення, можливо, сотень агентів серйозно послабить здатність Бюро захищати країну від національної безпеки та кримінальних загроз і, зрештою, призведе до того, що Бюро та його нове керівництво програють", - йдеться у заяві організації.  

Під час слухань щодо затвердження Кеша Патела, якого Трамп номінував на посаду директора ФБР, він заявив, що не знає про плани звільняти чи іншим чином карати агентів, які брали участь у розслідуванні щодо Трампа. Якщо ж такі факти підтвердяться, Пател пообіцяв дотримуватися внутрішніх процедур ФБР у розгляді дисциплінарних заходів.

  • 1 липня 2024 року Верховний суд США постановив, що експрезидент США Дональд Трамп може вимагати імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
  • 8 листопада 2024 року суд поставив на паузу процес у справі Трампа про штурм Капітолія на прохання спецпрокурора, аби дати час уряду для оцінки ситуації.
  • 20 січня Джо Байден за кілька годин до інавгурації Трампа превентивно помилував посадовців, причетних до розслідування штурму Капітолія. 
  • Станом на 22 січня у США звільнили 211 учасників штурму Капітолія, які відбували покарання у вʼязницях. Їх помилував президент Дональд Трамп.
Теги:
Новини
політика
Дональд Трамп
США
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