РФ намагається делегітимізувати українську владу, щоб запустити з переговірним процесом ще й виборчий, - Безсмертний

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Складовою інформаційної атаки РФ є те, що ми зараз бачимо у соціальних мережах, де звучать тези: "відома держава", "відомий конфлікт у Східній Європі", "відома нелегітимна особа". Це спроба делегітимізувати Україну та українську владу для того, щоб запустити перед чи в час переговорного процесу ще й виборчий процес. Перебуваючи нині в стані напруги стосовно того, як буде вести себе адміністрація Дональда Трампа, під тиском політичної ситуації з протистоянням політичних сил, ідея гібридної війни, що розроблена начальником штабу РФ, є блискучим варіантом розриву ззовні та зсередини України", - прокоментував Роман Безсмертний.

За його словами, щодо матеріалів інформаційної атаки РФ у світових медіа треба пояснювати, що це брехня, яка не відповідає дійсності, а суть її - підірвати легітимність України як держави.

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"Сюди відносяться ідеї Наришкіна (очільник служби зовнішньої розвідки РФ, – ред.), позиція Патрушева (помічник Путіна, – ред.) з питань, які пов'язані з міжнародними конференціями, тому що це все буде викидатися в інформаційний простір. Сюди відносяться ідеї щодо нелегітимності нинішніх очільників України для ведення переговорного процесу. Сюди відноситься твердження "все, що вони підпишуть, буде нелегітимне". Все це буде пічкатися і в слабкі суспільства, і у Вашингтон, в якого сьогодні явно підсіла інтелектуальна можливість, щоб розібратися в цих усіх моментах. І це відчувається у твердженнях, які йдуть звідти стосовно розуміння ситуації, яка розвивалася в Україні, починаючи з 2014 року", - зазначив політик.

Дипломат навів приклад з твердженням нового держсекретаря США Марка Рубіо, який говорив про повернення до подій 2012 року, тобто з цього видно, що навіть хронологічно поки що не орієнтуються, чи це 2012 рік, чи 2014-й, чи 2022 рік.

"Для цього треба певний час, щоб відповідні служби відпрацювали ці перебіги подій і дали насамперед розуміння логіки того процесу, який відбувався в Україні. Для початку вже добре, що вони розуміють, що все це почалося не у 2022 році. Але очевидно, що ця дезінформаційна лінія, ця атака буде зараз посилюватися. І це важливо пояснювати й суспільству, і нашим партнерам, і нашим союзникам", - резюмував Безсмертний.