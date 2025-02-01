У січні росіяни 13 разів атакували Київ безпілотниками

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

За його словами, в січні повітряну тривогу в Києві оголошували 60 разів. За цей місяць російська армія здійснила 13 атак дронами-камікадзе та 1 ракетний удар.

"На жаль, ці обстріли коштували життів мирних киян. За місяць від російських атак та падіння уламків загинуло 5 людей, ще 7 отримали поранення", – написав Ткаченко.

Російські обстріли завдали руйнувань у різних районах Києва:

у Дарницькому – 3 рази;

у Голосіївському, Деснянському, Печерському, Солом'янському – по 2 рази;

у Дніпровському, Святошинському, Шевченківському – по 1 разу.

Ткаченко додав, що, крім ракетних та дронових атак, росіяни намагаються дестабілізувати столицю іншими методами. Так, у січні Київ отримав 940 повідомлень про замінування, з яких 785 – за один день.

"Це чергова спроба посіяти паніку, паралізувати місто. Але відповідь має бути одна – ще більша згуртованість та ефективність", – наголосив очільник КМВА.