У січні росіяни 13 разів атакували Київ безпілотниками
Протягом першого місяця 2025 року російська армія здійснила по Києву 13 атак дронами-камікадзе, а також один ракетний удар
Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.
За його словами, в січні повітряну тривогу в Києві оголошували 60 разів. За цей місяць російська армія здійснила 13 атак дронами-камікадзе та 1 ракетний удар.
"На жаль, ці обстріли коштували життів мирних киян. За місяць від російських атак та падіння уламків загинуло 5 людей, ще 7 отримали поранення", – написав Ткаченко.
Російські обстріли завдали руйнувань у різних районах Києва:
- у Дарницькому – 3 рази;
- у Голосіївському, Деснянському, Печерському, Солом'янському – по 2 рази;
- у Дніпровському, Святошинському, Шевченківському – по 1 разу.
Ткаченко додав, що, крім ракетних та дронових атак, росіяни намагаються дестабілізувати столицю іншими методами. Так, у січні Київ отримав 940 повідомлень про замінування, з яких 785 – за один день.
"Це чергова спроба посіяти паніку, паралізувати місто. Але відповідь має бути одна – ще більша згуртованість та ефективність", – наголосив очільник КМВА.
- Ранком суботи, 18 січня, російська армія атакувала балістикою Київ та Запоріжжя, внаслідок чого загинули 4 людини.
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