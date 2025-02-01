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У січні росіяни 13 разів атакували Київ безпілотниками

Юлія Лаврук
1 лютого, 2025 субота
17:55
Війна з Росією

Протягом першого місяця 2025 року російська армія здійснила по Києву 13 атак дронами-камікадзе, а також один ракетний удар

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Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

За його словами, в січні повітряну тривогу в Києві оголошували 60 разів. За цей місяць російська армія здійснила 13 атак дронами-камікадзе та 1 ракетний удар.

"На жаль, ці обстріли коштували життів мирних киян. За місяць від російських атак та падіння уламків загинуло 5 людей, ще 7 отримали поранення", – написав Ткаченко.

Російські обстріли завдали руйнувань у різних районах Києва:

  • у Дарницькому – 3 рази;
  • у Голосіївському, Деснянському, Печерському, Солом'янському – по 2 рази;
  • у Дніпровському, Святошинському, Шевченківському – по 1 разу.

Ткаченко додав, що, крім ракетних та дронових атак, росіяни намагаються дестабілізувати столицю іншими методами. Так, у січні Київ отримав 940 повідомлень про замінування, з яких 785 – за один день. 

"Це чергова спроба посіяти паніку, паралізувати місто. Але відповідь має бути одна – ще більша згуртованість та ефективність", – наголосив очільник КМВА.

  • Ранком суботи, 18 січня, російська армія атакувала балістикою Київ та Запоріжжя, внаслідок чого загинули 4 людини.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
безпілотник
новини Києва
ракетний удар
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2025, субота
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