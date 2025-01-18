Росіяни вдарили балістикою по Києву та Запоріжжю: 4 людини загинули
Ранком суботи, 18 січня, російська армія атакувала балістикою Київ та Запоріжжя. Є влучання в Шевченківському районі столиці - попередньо, 4 людини загинуло. У Запоріжжі частково зруйновано адмінбудівлю, 6 людей поранено
Удар по Києву
О 05:51 Повітряні сили поінформували про загрозу використання балістичного озброєння у регіонах, де оголошено повітряну тривогу.
Невдовзі мер Києва Віталій Кличко повідомив про займання нежитлової будівлі у Шевченківському районі. Також унаслідок удару повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.
"Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", - повідомив Кличко.
Крім того, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що унаслідок влучання в Шевченківському районі Києва є загиблі.
Станом на 06:29 кількість жертв склала 3.
За інформацією ДСНС України, станом на 07:09 рятувальники ліквідували загоряння трьох автомобілів. Загалом 10 автівок зазнали ушкоджень.
"Також є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес-центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, внаслідок удару загинуло 3 людини, ще 3 отримали поранення.
На місці працювали 84 рятувальники та 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
О 07:05 Ткаченко повідомив, що кількість загиблих зросла до 4.
"На жаль, маємо вже четверо загиблих у Шевченківському районі, троє постраждалих", - додав він.
Водночас у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламку, попередньо без займання.
Удар по Запоріжжю
Близько 06:29 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про удар по обʼєкту інфраструктури у Запоріжжі.
"Попередньо є поранені. Більше інформації - згодом", - зазначив він.
За його словами, унаслідок ворожого удару по середмістю Запоріжжя частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Також пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.
Крім того, у результаті атаки поранено 2 людини.
Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 6.
"Одна жінка у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу. На місці влучань працює п'ять бригад швидкої допомоги". - зазначив він.
Реакція Лубінця
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на ранковий обстріл Росією території України.
За його словами, у Києві внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загиблі та поранені.
У Запоріжжі пошкоджені житлові будинки, промисловий об'єкт та транспорт. Є поранені.
"Російські війська спершу випустили дрони, а потім здійснили обстріл балістикою. Ці акти агресії лише підтверджують безжальність і варварство ворога, який продовжує тероризувати мирних людей на території України", - наголосив він.
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