Росіяни вдарили балістикою по Києву та Запоріжжю: 4 людини загинули

Удар по Києву

О 05:51 Повітряні сили поінформували про загрозу використання балістичного озброєння у регіонах, де оголошено повітряну тривогу.

Невдовзі мер Києва Віталій Кличко повідомив про займання нежитлової будівлі у Шевченківському районі. Також унаслідок удару повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

"Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", - повідомив Кличко.

Крім того, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що унаслідок влучання в Шевченківському районі Києва є загиблі.

Станом на 06:29 кількість жертв склала 3.

За інформацією ДСНС України, станом на 07:09 рятувальники ліквідували загоряння трьох автомобілів. Загалом 10 автівок зазнали ушкоджень.

"Також є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес-центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок удару загинуло 3 людини, ще 3 отримали поранення.

На місці працювали 84 рятувальники та 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

О 07:05 Ткаченко повідомив, що кількість загиблих зросла до 4.

"На жаль, маємо вже четверо загиблих у Шевченківському районі, троє постраждалих", - додав він.

Водночас у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламку, попередньо без займання.

Удар по Запоріжжю

Близько 06:29 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про удар по обʼєкту інфраструктури у Запоріжжі.

"Попередньо є поранені. Більше інформації - згодом", - зазначив він.

За його словами, унаслідок ворожого удару по середмістю Запоріжжя частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Також пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

Крім того, у результаті атаки поранено 2 людини.

Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 6.

" Одна жінка у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу. На місці влучань працює п'ять бригад швидкої допомоги". - зазначив він.

Реакція Лубінця

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на ранковий обстріл Росією території України.

За його словами, у Києві внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загиблі та поранені.

У Запоріжжі пошкоджені житлові будинки, промисловий об'єкт та транспорт. Є поранені.

"Російські війська спершу випустили дрони, а потім здійснили обстріл балістикою. Ці акти агресії лише підтверджують безжальність і варварство ворога, який продовжує тероризувати мирних людей на території України", - наголосив він.